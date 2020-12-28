В Петербурге назвали лауреатов XI Премии имени Курехина. Гран-при у Николая Хамова и Инженерного театра АXE

Гран-при XI Премии имени Сергея Курехина «Поп-механика» в 2020 году — у Николая Хамова и Инженерного театра АXE. Приз вручили за уличный спектакль FAUST. LABOR по сценарию Максима Исаева. Лучшем произведеним визуального искусства назвали проект Ольги Тобрелутс «Транскодер. До и после медиа в абстракции». Лучший кураторский проект — «Новая антропология» лауреата премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» в 2020 году Ирины Актугановой и Анны Аполлоновой. Лучший медиаобъект — «Город ноль» арт-группы «Куда бегут собаки» из Екатеринбурга.

В номинации «Искусство в общественном пространстве» победил Красил Макар — «Проекты 2017–2019 годов». Лучший текст о современном искусстве — «Метамодерн в музыке и вокруг нее» Настасьи Хрущевой. Science Art Project — «гость» художника Дмитрия Морозова под псевдонимом «::vtol::». Премия SKIF в 2020 году — у Егора Забелова.

Специальный приз от Французского института в 2020 году присужден Владимиру Абиху за проект Thousands of Poetry Hide. В номинации «Коллективные переживания» отмечена арт-группа «Север-7» и их проект Lost & Found North-7 Expedition.

Премия имени Сергея Курехина была учреждена в 2009 году Фондом и Центром современного искусства имени Сергея Курехина. Организаторы изначально объявили, что премия станет ежегодной. Также в планы организаторов входило вывести Премию Сергея Курехина в один ряд с премией Кандинского и премией «Инновация». Список победителей юбилейной, десятой премии можно посмотреть здесь.