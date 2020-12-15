Бесконечный тоннель из ниоткуда в никуда: в «Севкабель Порту» покажут световую инсталляцию «Прибытие» от 404.zero

Лазерный луч проходит через гигантские металлические рамы, как космический поезд. Рамы складываются в бесконечный тоннель, ведущий из ниоткуда в никуда. Пространство пульсирует и переливается в красно-белых вспышках света и низкочастотного звука. Так художники описывают инсталляцию «Прибытие», которую можно будет увидеть в «Севкабель Порту» с 25 декабря.

Инсталляция полностью трансформируется вместе с новым пространством Кабельного цеха, а благодаря математическим алгоритмам ее сценарий не повторится никогда. Из-за того, что в произведении присутствуют яркие световые и лазерные вспышки, а также громкий низкочастотный звук, оно не рекомендуется к посещению детям до трех лет и людям, чувствительным к интенсивному свету и звуку.

Инсталляцию «Прибытие» от дуэта петербургских художников и музыкантов 404.zero можно будет увидеть с 25 декабря по 24 января 2021 года. Показывать световое шоу будут по сеансам. Подробности можно посмотреть здесь.