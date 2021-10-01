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Знакомьтесь: галерея цифрового искусства «Цифергауз»

На острове Новая Голландия открылось новое общественное пространство для выставок зарубежных и российских медиахудожников, кинопоказов, лекций и мастер-классов. Галерея современного искусства «Цифергауз» расположена на 3-м этаже в «Доме 12». Рассказываем, что это такое и почему всем надо там побывать.

Для зрителей

Первым арт-проектом галереи стали «Цифровые двойники». Это коллаборация компании «Газпром нефть» со всемирно известным российским медиахудожником Максимом Жестковым. Идея «двойников» – дать зрителю возможность увидеть себя глазами искусственного интеллекта и самому стать соавтором шести виртуальных миров. В этом помогает нейросеть, которая с помощью лидаров и сенсоров обрабатывает данные о передвижении гостей галереи, преобразуя их жесты и шаги в разноцветные аватары на экранах.

Максим Жестков

автор арт-проекта «Цифровые двойники»

«Технологии перестают быть лишь инструментами, а становятся полноценным творцом. Вместе мы создаем новый мир. Идея «цифровых двойников» в том, чтобы дать зрителям возможность самим управлять развитием симуляции. Тем самым человек и программа становятся соавторами. Это модель технологии human-machine interface, которая откроет миру будущее с разумными машинами».

В экспозиции есть и постоянные инсталляции, созданные дизайнером Сашей Фроловой – это кинетический «Калейдоскоп», подражающий фонтанам-шутихам Петергофа, а также пространство «Глаз» из 323 зеркальных граней.

Ежегодно в «Цифергаузе» будет 2-3 обновления основной экспозиции. Команда галереи планирует привозить в Россию как знаковые, так и новые работы мировых звезд цифрового искусства из США, Европы и Японии.

Миссия галереи – сделать лучшие арт-проекты из мира медиаискусства доступными для всех, поэтому вход на выставки будет свободным. Получить бесплатный билет в «Цифергауз» можно через сервис: zifergauz.timepad.ru.

Для авторов

«Газпром нефть» анонсировала запуск акселератора для начинающих дизайнеров и художников. Лучшие молодые авторы получат возможность создать и показать в «Цифергаузе» свои первые персональные выставки. Такая грантовая поддержка креативных индустрий – часть глобального тренда Международного года креативной экономики, который в 2021 году объединил инициативы более ста стран мира.

Елена Илюхина

член правления «Газпром нефти»

«Наша галерея станет центром большой программы компании по развитию креативных индустрий. Помимо приглашения в Россию звёзд медиаарта мировой величины, команда «Цифергауза» будет поддерживать талантливых авторов из Петербурга и регионов. Уже в следующем году мы объявим конкурс для молодых художников. Победитель получит грант и сможет реализовать в нашем технологичном пространстве свои самые смелые идеи».

Что еще надо знать

«Цифергауз» располагается в «Доме 12» на острове Новая Голландия. Этот корпус простроен в 1847–1849 годах по оригинальному проекту архитекторов Саввы Чевакинского и Жана-Батиста Валлен-Деламота. Здание было спроектировано для хранения корабельного леса Адмиралтейских верфей. В 2010 году ООО «Новая Голландия Девелопмент» выиграло тендер на реставрацию и приспособление комплекса зданий острова Новая Голландия. Работы по «Дому 12» заняли три года (c 2017 по 2020 год). Для реставрации фасадов и кирпичной кладки была применена та же технология, что и для отреставрированных ранее зданий острова Новая Голландия — Кузни, Дома Коменданта и «Бутылки». Декоративные архитектурные элементы фасадов «Дома 12», а также общие холлы и лестницы здания, разработаны архитектурным бюро Ludi Architects. Над архитектурной подсветкой здания работала английская студия светового дизайна PJC Lights. Проект благоустройства территории острова был разработан компанией WEST 8.

«Цифергауз» — высокотехнологичное здание. Работу цифровой галереи и пространств технологического центра в «Доме 12» обеспечивают 596 цифровых экранов. А общей протяженности кабеля и оптоволокна, использованных при строительстве «Цифергауза», хватило бы, чтобы дотянуться от Земли до МКС. При этом здание остается на треть энергоэффективнее сопоставимых по размерам офисов.

Как обеспечена защита от COVID-19. Защиту от вируса в помещении обеспечивают новейшие системы очистки воздуха. На период эпидемиологических ограничений на каждый сеанс одновременно смогут попасть не более 30 гостей.

Адрес:

наб. Адмиралтейского канала, дом 2И, корпус 12-12а, «Дом 12», 3 этаж

Режим работы:

ВТ – ВС: 11:00 – 21:00, ПН – выходной день

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