Знакомьтесь: галерея цифрового искусства «Цифергауз»

Что еще надо знать

«Цифергауз» располагается в «Доме 12» на острове Новая Голландия. Этот корпус простроен в 1847–1849 годах по оригинальному проекту архитекторов Саввы Чевакинского и Жана-Батиста Валлен-Деламота. Здание было спроектировано для хранения корабельного леса Адмиралтейских верфей. В 2010 году ООО «Новая Голландия Девелопмент» выиграло тендер на реставрацию и приспособление комплекса зданий острова Новая Голландия. Работы по «Дому 12» заняли три года (c 2017 по 2020 год). Для реставрации фасадов и кирпичной кладки была применена та же технология, что и для отреставрированных ранее зданий острова Новая Голландия — Кузни, Дома Коменданта и «Бутылки». Декоративные архитектурные элементы фасадов «Дома 12», а также общие холлы и лестницы здания, разработаны архитектурным бюро Ludi Architects. Над архитектурной подсветкой здания работала английская студия светового дизайна PJC Lights. Проект благоустройства территории острова был разработан компанией WEST 8.

«Цифергауз» — высокотехнологичное здание. Работу цифровой галереи и пространств технологического центра в «Доме 12» обеспечивают 596 цифровых экранов. А общей протяженности кабеля и оптоволокна, использованных при строительстве «Цифергауза», хватило бы, чтобы дотянуться от Земли до МКС. При этом здание остается на треть энергоэффективнее сопоставимых по размерам офисов.

Как обеспечена защита от COVID-19. Защиту от вируса в помещении обеспечивают новейшие системы очистки воздуха. На период эпидемиологических ограничений на каждый сеанс одновременно смогут попасть не более 30 гостей.