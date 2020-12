«Манеж» готовит новую петербургскую выставку Яна Фабра. Покажут скульптуры, инсталляции, рисунки и семь фильмов-перформансов

Согласно выставочному плану «Манежа», произведения режиссера и художника будут показывать в Петербурге с августа по октябрь. Как пишет «Фонтанка», название пока не известно, но уже определились с программой — покажут скульптуры, инсталляции, рисунки и семь фильмов-перформансов:

Not once, («Не единожды»), 2020,

Lancelot, («Ланселот»), 2004,

Body, body on the wall, («Тело, тело на стене»), 1997,

Angel of death, («Ангел смерти»), 2002,

Schande ubers ganze Erdenreich!, («Позор всему земному царству!»), 2018,

The eyes of the animal, («Глаза животного»), 2001.

Напомним, в 2016 году в Государственном Эрмитаже открылась персональная выставка художника «Ян Фабр: Рыцарь отчаяния — воин красоты». В Зимнем Дворце и Главном штабе Эрмитажа представили более двухсот экспонатов. Часть работ — мумифицированные домашние животные, тела которых специальных службы находят сбитыми на автомобильных трассах. Группы в соцсетях Эрмитажа заполнили гневные отзывы: петербуржцы требовали закрыть выставку.

В 2019 году в Фанерном театре БДТ прошел фестиваль Love is the Power Supreme («Любовь — высшая сила») Яна Фабра, в рамках которого художник представил российскую премьеру спектакля «Ночной писатель». В ноябре, в рамках празднования «Дней Эрмитажа», на Дворцовой площади показали перформанс Яна Фабра «Любовь — высшая сила». Работа стала ключевым эпизодом выставки «Ян Фабр: Рыцарь отчаяния — воин красоты».