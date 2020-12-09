В «Севкабель Порту» открывается «Блуждающая галерея». Первые выставки — о диалоге современных художников разных поколений

В декабре в «Севкабель Порту» открывается «Блуждающая галерея». Она станет новым выставочным пространством, совмещающем в себе проектный формат работы галереи и ее физическое перемещение внутри общественного пространства.
Первые выставки в «Блуждающей галерее» будут посвящены диалогу современных художников разных поколений, темы и методы которых, с точки зрения кураторов, имеют обще корни. Дебютный цикл «Стадия зеркала» откроется двойной выставкой «Быль/Небыль» Владимира Дубосарского и Мики Плутицкой.
«Оба художника работают в жанре фигуративной живописи, оба рефлексируют над исторической и воображаемой памятью, а название «Быль/Небыль» — не просто цитата из песни про страну Олению, с которой Мику роднит целый цикл работ, но и достаточно четкое описание того, что же пишут эти два художника», — говорят в «Севкабель Порту».
Кураторами «Блуждающей галереи» выступили Андрей Паршиков — арт-критик, член кураторской команды фонда V-A-C и куратор открытых студий ЦСИ «Винзавод» и Лиза Савина — арт-критик и соучредитель Фонда культурных инициатив Sparta.
Выставка «Быль/Небыль» Владимира Дубосарского и Мики Плутицкой в рамках цикла «Стадия зеркала» для «Блуждающей галереи» продлится с 18 декабря по 15 февраля. В программе арт-медиации, встречи с кураторами и художниками, дискуссии и лекции. Время работы с 13:00 до 21:00 в будние дни и с 11:00 до 21:00 в выходные и праздники.
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