В «Севкабель Порту» открывается «Блуждающая галерея». Первые выставки — о диалоге современных художников разных поколений

Первые выставки в «Блуждающей галерее» будут посвящены диалогу современных художников разных поколений, темы и методы которых, с точки зрения кураторов, имеют обще корни. Дебютный цикл «Стадия зеркала» откроется двойной выставкой «Быль/Небыль» Владимира Дубосарского и Мики Плутицкой.

«Оба художника работают в жанре фигуративной живописи, оба рефлексируют над исторической и воображаемой памятью, а название «Быль/Небыль» — не просто цитата из песни про страну Олению, с которой Мику роднит целый цикл работ, но и достаточно четкое описание того, что же пишут эти два художника», — говорят в «Севкабель Порту».