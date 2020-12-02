Гражданин Франции завещал часть своего наследства эрмитажным котам

Эрмитажные коты получат наследство из Франции. Часть своего состояния завещал хвостатым гражданин страны — при жизни он был меценатом для котов.
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Ахилл — самый популярный кот Эрмитажа
О необычном наследстве котов рассказал генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский. Сейчас музей ведет переписку с юристами. «О котах мы не перестаем заботиться, о них заботятся и наши посетители, и пользователи интернета. У котов есть свои меценаты: недавно во Франции человек даже завещал небольшую сумму нашим котам. Это очень трогательно», — поделился Пиотровский.
Как уточнила «пресс-секретарь Эрмитажных котов», помощник директора музея Мария Халтунен, о наследстве стало известно еще летом, а сейчас оформление находится в завершающей стадии. «Человек скончался и поделил то, что он оставил, между своими близкими, французской организацией по защите экологии, а третью часть, небольшую по сравнению с двумя предыдущими, оставил котам Эрмитажа. Мы узнали об этом, когда к нам обратились распорядители завещания», — рассказала она «Фонтанке».
Сотрудникам Эрмитажа не удалось выяснить, что побудило француза передать в наследство часть своего состояния котам и бывал ли он вообще в Петербурге. Они предполагают, что жертвователем был «обычный скромный человек». Отдельной «кнопки для котиков» у Эрмитажа также нет, но все, кто хотят совершить целевое пожертвование именно эрмитажным котам, могут связаться с отделом развития — они подскажут, как это сделать.
Самый популярный кот Эрмитажа — Ахилл. Он стал известен благодаря предсказаниям результатов матчей в рамках Кубка конфедераций и Чемпионата мира по футболу в 2018 году, которые проходили в Петербурге. Комитет по физической культуре даже выдал пушистому оракулу паспорт болельщика, после чего Ахилл стал единственным животным, владеющим подобным документом. Глухой с рождения Ахилл был выбран за стрессоустойчивость и человекоориентированность. По окончании Кубка конфедераций он надеялся найти заботливого хозяина, что и произошло — Ахилл поселился в семье ветеринарного врача эрмитажных котов Анны Кондратьевой.
Позже оракула не только признали лучшим животным-предсказателем, но наградили за развитие туризма Ленинградской области — даже увековечили в живописи кистью Дмитрия Шагина из творческого объединения «Митьки» и в авторском реалити-шоу от кафе «Республика кошек». Кроме того, Ахилл стал участником церемонии подписания декларации об обращении с животными, которая стала первым случаем приглашения животного на официальное мероприятие в Смольном с 1917 года.
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