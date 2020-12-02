Гражданин Франции завещал часть своего наследства эрмитажным котам

О необычном наследстве котов рассказал генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский. Сейчас музей ведет переписку с юристами. «О котах мы не перестаем заботиться, о них заботятся и наши посетители, и пользователи интернета. У котов есть свои меценаты: недавно во Франции человек даже завещал небольшую сумму нашим котам. Это очень трогательно», — поделился Пиотровский.

Как уточнила «пресс-секретарь Эрмитажных котов», помощник директора музея Мария Халтунен, о наследстве стало известно еще летом, а сейчас оформление находится в завершающей стадии. «Человек скончался и поделил то, что он оставил, между своими близкими, французской организацией по защите экологии, а третью часть, небольшую по сравнению с двумя предыдущими, оставил котам Эрмитажа. Мы узнали об этом, когда к нам обратились распорядители завещания», — рассказала она «Фонтанке».

Сотрудникам Эрмитажа не удалось выяснить, что побудило француза передать в наследство часть своего состояния котам и бывал ли он вообще в Петербурге. Они предполагают, что жертвователем был «обычный скромный человек». Отдельной «кнопки для котиков» у Эрмитажа также нет, но все, кто хотят совершить целевое пожертвование именно эрмитажным котам, могут связаться с отделом развития — они подскажут, как это сделать.