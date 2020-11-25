В Эрмитаже открылась выставка Карла Фаберже

В составе экспозиции подарочные и личные вещи монарших особ работы знаменитой фирмы, предметы быта и интерьера, которые некогда располагались в жилых помещениях в императорских резиденциях, изделия, предназначавшиеся для дипломатических подарков. Покажут диадемы императрицы Александры Федоровны, тиару Марии Федоровны, браслеты императриц и другие предметы. Также в рамках выставки представят живописные портреты августейших особ, костюмы и платья, личные вещи членов императорской семьи.

«Представленные изделия отличают разнообразие техник, в которых работали мастера, обилие форм и богатая фантазия. Техника производства прозрачной эмали и нанесение ее на гравированный или гильошированный фон изделий стала фирменным знаком вещей от Фаберже», — рассказывают в Эрмитаже.

Куратор выставки, автор концепции и вступительной статьи к каталогу Марина Николаевна Лопато (1942-2020) — крупнейший исследователь творчества Карла Фаберже, доктор искусствоведения, заведующая сектором художественного металла и камня Отдела западноевропейского прикладного искусства Государственного Эрмитажа (1978-2020), куратор выставки «Фаберже — придворный ювелир» в Государственном Эрмитаже в 1993 году. Выставка «Фаберже — ювелир Императорского двора» посвящается памяти Марины Николаевны Лопато.

Выставка «Фаберже — ювелир Императорского двора» пройдет с 25 ноября по 14 марта 2021 года.