В Эрмитаже открылась выставка Карла Фаберже

Государственный Эрмитаж открыл выставку «Фаберже — ювелир Императорского двора». В Гербовом зале Зимнего Дворца представили экспонаты из коллекций Музея Фаберже в Баден-Бадене, Петергофа, Павловска, Русского национального музея, Музея христианской культуры и самого Эрмитажа.
В рамках выставки Эрмитаж показывает произведения искусства, созданные Карлом Фаберже — последнего придворного ювелира императорской России, деятельность которого была неразрывно связана с Зимним дворцом и Императорским Эрмитажем. Экспонаты расскажут «об изысканном вкусе своих прежних обладателей и их любви к красоте».
На выставке увидеть миниатюрную копию Императорских регалий, исполненную фирмой Фаберже для Всемирной выставки в Париже в 1900 году. Пасхальный подарок Александра III императрице Марии Федоровне. Яйцо белой эмали с сюрпризом в виде курочки из цветного золота с короной и рубиновым яичком внутри положило начало знаменитой «императорской» серии пасхальных яиц. Также среди представленных экспонатов яйцо, выполненное к 10-летию свадьбы Николая II и Александры Федоровны и яйцо, подаренное вдовствующей императрице Марии Федоровне.
В составе экспозиции подарочные и личные вещи монарших особ работы знаменитой фирмы, предметы быта и интерьера, которые некогда располагались в жилых помещениях в императорских резиденциях, изделия, предназначавшиеся для дипломатических подарков. Покажут диадемы императрицы Александры Федоровны, тиару Марии Федоровны, браслеты императриц и другие предметы. Также в рамках выставки представят живописные портреты августейших особ, костюмы и платья, личные вещи членов императорской семьи.
«Представленные изделия отличают разнообразие техник, в которых работали мастера, обилие форм и богатая фантазия. Техника производства прозрачной эмали и нанесение ее на гравированный или гильошированный фон изделий стала фирменным знаком вещей от Фаберже», — рассказывают в Эрмитаже.
Куратор выставки, автор концепции и вступительной статьи к каталогу Марина Николаевна Лопато (1942-2020) — крупнейший исследователь творчества Карла Фаберже, доктор искусствоведения, заведующая сектором художественного металла и камня Отдела западноевропейского прикладного искусства Государственного Эрмитажа (1978-2020), куратор выставки «Фаберже — придворный ювелир» в Государственном Эрмитаже в 1993 году. Выставка «Фаберже — ювелир Императорского двора» посвящается памяти Марины Николаевны Лопато.
Выставка «Фаберже — ювелир Императорского двора» пройдет с 25 ноября по 14 марта 2021 года.
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