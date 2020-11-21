В Петербурге открывается новый магазин книг по искусству «Мост»

«Живопись и графика, скульптура и текстиль, фотография и комиксы, актуальное искусство и старые мастера – все это на полках нового магазина «Мост»», — говорится в посте. В магазине также можно приобрести художественные альбомы ведущих мировых и отечественных издательств, в числе которых — Abberville, Abrams & Chronicle, Assouline, British Museum Press, DOM Publishers, Taschen, Laurence King, Pavilion, Phaidon Press, Prestel, Scala Publishers, TATE , Thames & Hudson, «Арка», «Ад Маргинем Пресс», «Арт Волхонка», «Бослен», «БумКнига», «Европейский Университет», «Азбука», «Клаудберри», «Симозиум», «Издательство Ивана Лимбаха», «Издательство Яромира Хладика», «Искусство-XXI век», «Пешком в историю», «Коло», «Мастерская "Сеанс"», «Новое издательство», Strelka Press, «Поляндрия», «Самокат», «Слово» и другие.

На втором этаже магазина будут проходить выставки, встречи с авторами, лекции и презентации. Здесь же можно посетить кафе. «Мост» работает каждый день с 12 до 21, по адресу набережная реки Мойки, дом 58.