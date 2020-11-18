Галерея Anna Nova запустила всероссийский конкурс для молодых художников. Тема этого года — новая идентичность

Тема конкурса в этом году, «Новая кожа: миф технологического тела», вдохновлена «Манифестом киборгов» Донны Харауэй, в которой она рассматривает миф о киборгах как образ политической идентичности конца XX века. По версии исследователя, целью киборгов является размытие барьеров между человеком, животным и машиной, а кожа — последняя граница физического тела.

Свои размышления о новой, формирующейся в настоящее время человеческой идентичности и ее границах, а также о механизмах создания политических мифов художники со всей России могут выразить в собственных работах. В конкурсе смогут принять участие авторы до 40 лет — прием заявок будет проходить до 10 января 2021 года на сайте галереи Anna Nova.

Участвовать в конкурсе могут ранее не реализованные проекты художников, находящиеся на стадии идеи. Поддержку получат 12 авторов, которых выберет международное жюри — в том числе ведущий куратор Фонда V-A-C Дефне Айас, арт-критик и со-куратор выставки Яна Фабра в Эрмитаже Джоанна де Вос, основатель галереи «Люда» Петр Белый, директор по выставкам ММоМА Алексей Новоселов и другие.

Прототипы своих проектов 12 конкурсантов-финалистов представят на отдельной выставке, которая пройдет в Петербурге летом 2021 года.