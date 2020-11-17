В Петербурге открывается выставка к 100-летию художника и «отца» Чебурашки Леонида Шварцмана

За более чем полувековую работу на «Союзмультфильме» Леонид Шварцман внес огромный вклад в развитие отечественной анимации. Созданные им Чебурашка, Крокодил Гена и Шапокляк известны детям и взрослым по всему миру, а фильмы составляют основу «золотой коллекции» российской мультипликации — это «Аленький цветочек», «Золотая антилопа», «Снежная королева», «Крокодил Гена», «Чебурашка», серия фильмов «38 попугаев» и «Котенок по имени Гав» и многие другие.

В рамках выставочного проекта в Петербурге представят более 60 работ авторства Леонида Шварцмана к анимационным фильмам из частных собраний, а также оригинальные куклы из коллекции киностудии «Союзмультфильм». В рамках экспозиции представят таймлайн-инсталляцию с главными биографическими и творческими этапами жизни художника, воспроизведут макет съемочной декорации «Дом Крокодила Гены», расскажут о книжной графике и покажут лучшие анимационные работы из наследия Шварцмана.

Выставка «100 лет Леониду Шварцману» откроется 28 ноября одновременно в «Бертгольд Центе» и онлайн — сайт проекта станет сопроводительным информационным ресурсом и позволит расширить аудиторию выставки. Там дистанционно можно будет посмотреть работы Шварцмана, визуальные материалы к рисованным и кукольным фильмам, таймлайн из ста главных событий в жизни художника, а также коллекцию видеоматериалов.