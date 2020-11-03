Статистика дня: более 60% россиян не понимают современное искусство

Несмотря на результаты опроса, 75% россиян все-таки пытаются понять современное искусство — за последний год они хотя бы раз побывали на специализированной выставке по современному искусству. 46% были в музее от 2 до 10 раз, а 8% — от 10 и более.

Самыми выдающимися художниками современности россияне назвали Энди Уорхола, Бэнкси и Такаси Мураками. В десятку также вошли Марина Абрамович, Джексон Поллок, Илья Кабаков, Йоко Оно, Герхард Рихтер, Дэвид Хокни и Эрик Булатов.

Самыми читаемыми книгами об искусстве стали «Влюбиться в искусство: от Рембрандта до Энди Уорхола» Анастасии Постригай, «Мост через бездну. Вся история искусства в одной книге» Паолы Волковой и «История искусств. Просто о важном. Стили, направления и течения» Алины Аксеновой.

Также россияне говорят, что история искусств должна быть в школе факультативным, а не обязательным предметом. Иначе, считают 50% опрошенных, ее изучение будет совершенно бессмысленным.

Опрос был проведен Московским музеем современного искусства совместно с книжным сервисом MyBook и приурочен ко всероссийской акции «Ночь искусств». Она пройдет онлайн уже сегодня, 3 ноября — подробности можно посмотреть здесь.