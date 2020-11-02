Почему растения нельзя эксплуатировать и причем тут гендерные стереотипы — рассказывает художница Анастасия Кизилова

На втором курсе я начала интересоваться современным искусством — посещала вольнослушательницей школу фонда «ПРО АРТЕ», там же я впервые увидела art & science-проект художника Кена Ринальдо, который занимается роботами, — это было чем-то из разряда научной фантастики для меня — отсылало к советской традиции, фильму «Приключения Электроника». После окончания Академии, уже имея свое дело, я пошла учиться в «ПРО АРТЕ»: пришла туда художником, а вышла художницей — я стала ценить свою женскую идентичность авторки. Мне стало важно попасть в мир современного искусства с позиции женщины, — сейчас о теме феминизма говорят больше, а 6 лет назад это еще не вошло в массовую культуру.

Я решила резко разорвать с идентичностью дизайнера одежды в сторону идентичности современного художника: все мне говорили, что с темой фэшна сложно будет стать не маргиналом, а институционально успешным автором. Мой первый проект «Униформа художника» — унисекс-рабочий халат для работников культуры. В пространство, где проходила выставка нашего курса, я привезла швейную машинку и шила униформу для Ирины Кориной, Владимира Логутова и других известных художников, которые ее заказали.