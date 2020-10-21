Как экс-сотрудница радио написала книгу «Поясни за Ренессанс», где рассказывает о Боттичелли на языке зумеров

Чем ты занималась до того, как начала вести канал?

Три года назад я закончила РУДН по специальности «Психология», но ушла в другую сферу — на радио «Эхо Москвы», там научилась хорошо писать и озвучивать тексты. Через год уволилась и поступила в магистратуру, чтобы учиться на искусствоведа. Примерно в то же время я познакомилась с Максом Инглиш, автором телеграм-канала «Английский для дебилов» (более 100 тысяч подписчиков), мы подружились и решили создать канал об искусстве. Мне показалось на тот момент, что раскладывать картины на факты и искать истории, скрывающиеся за картинами намного интереснее, чем читать немножко скучную профильную литературу.

Как тебе в голову пришла идея учить историю искусств — образование, прямо скажем, специфическое.

Если честно, все пошло от увлечения уличным искусством. Знаете, есть такая галерея в Москве — "NotFound gallery". Я как-то раз туда пришла на фотовыставку друга, и с этого момента начала активно изучать уличное искусство. В итоге мне захотелось иметь какую-то искусствоведческую базу, чтобы в будущем делать свои проекты.