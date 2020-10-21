Бывшая сотрудница радио «Эхо Москвы» и студентка искусствоведческого факультета год назад завела телеграм-канал «Поясни за Ренессанс», который набрал 20 тысяч подписчиков и скоро выпускает свою первую одноименную книгу в издательстве «АСТ». Редактор рубрики «Искусство» «Собака.ru» узнала у Вики Шишкиной зачем рассказывать историю искусства зумерским сленгом и зачем популярному панк-блогеру нужно выпускать традиционную книгу.
Как экс-сотрудница радио написала книгу «Поясни за Ренессанс», где рассказывает о Боттичелли на языке зумеров
Чем ты занималась до того, как начала вести канал?
Три года назад я закончила РУДН по специальности «Психология», но ушла в другую сферу — на радио «Эхо Москвы», там научилась хорошо писать и озвучивать тексты. Через год уволилась и поступила в магистратуру, чтобы учиться на искусствоведа. Примерно в то же время я познакомилась с Максом Инглиш, автором телеграм-канала «Английский для дебилов» (более 100 тысяч подписчиков), мы подружились и решили создать канал об искусстве. Мне показалось на тот момент, что раскладывать картины на факты и искать истории, скрывающиеся за картинами намного интереснее, чем читать немножко скучную профильную литературу.
Как тебе в голову пришла идея учить историю искусств — образование, прямо скажем, специфическое.
Если честно, все пошло от увлечения уличным искусством. Знаете, есть такая галерея в Москве — "NotFound gallery". Я как-то раз туда пришла на фотовыставку друга, и с этого момента начала активно изучать уличное искусство. В итоге мне захотелось иметь какую-то искусствоведческую базу, чтобы в будущем делать свои проекты.
А можно поподробнее про интерес к стрит-арту?
Не стрит-арту, а именно к граффити — есть большая разница между этими понятиями. Мне интересно то, что скрыто от глаз обывателя: уличные рисунки, теггинг, метробомбинг. Но, наверное, главное — это люди. Как-то так сложилось, что в граффити я встречала таких уникальных людей, которых бы не встретила ни в одном другом месте. Днем — ты обычный горожанин, ходишь на работу, а ночью уже собираешься на опасную акцию ради того, чтобы оставить свой «кусок» (работу — Прим. ред) в городе или на «собаке» (на электричке — Прим. ред). Мне это очень близко по духу, иногда я помогаю ребятам писать тексты к их зинам или каким-то другим проектам. Граффити сейчас на подъеме, просто не всех это интересует. Я и сама рисую на улице.
Люди не особенно понимают граффити-культуру, она чаще возмущает, а широкой аудитории нравятся муралы с Цоем или Данилой Багровым. Были ли у тебя случаи неприятных столкновений с гражданами или полицией?
Больше всего возмущения высказывают пьяные и полицейские, ну не могут они спокойно мимо пройти! Однажды, мы рисовали на «Винзаводе», пришли на место, хороший расклад, но тут до моего друга начинает докапываться пьяный парень. Долго он испытывал его терпение, даже пытался быковать, за что получил такую легкую пощечину. Он тогда очень смешно упал, даже немного повозмущался, но осознав, что сам не прав, ушел. Не так давно в Питере ходили с чуваком рисовать на стенку, а пока рисовали, подъехала полиция. Я уже думала — всё, сейчас поедем объясняться, но они не особо заинтересованы общаться с художниками. Спросили только, не наркотики ли мы ищем — а у нас только краска с собой. Так они и уехали, сказали, чтобы мы домой лучше шли. Мы дорисовали и ушли. Вообще это все далеко от того, чем я занимаюсь в телеграм-канале, но если бы не граффити, то не было бы желания пойти дальше учиться — и канала бы тоже не было.
Что тебя подтолкнуло к тому, чтобы самой рисовать?
Апрельский карантин и потеря работы — я была администратором в галерее Владимира Овчаренко на том же «Винзаводе» и на аукционе Vladey. Я была вынуждена уйти, потому что всё закрыли, работы нет, и зарплата меньше. Одновременно издательство предложило мне написать книгу. Я решила не сидеть на двух стульях и ушла своими проектами заниматься, хотя работа в галерее мне нравилась. Это была моя первая работа в искусстве: я не просто на ресепшн сидела, а помогала сотрудникам, помогала в открытии выставок и в организации аукционов — очень тяжело, но одновременно интересно. А сейчас прошел почти год со дня основания канала, а уже вышла книга печатная про эпоху «Поясни за Ренессанс» — это вдохновляет меня и дальше рассказывать об искусстве.
Меня в вашем с Максом канале смущает подача — очень уж примитивный язык, даже для условных гопников или двоечников.
Это нужно, чтобы увлечь читателя. На самом деле манера — идея Макса, а мне было вначале тяжело ее придерживаться, так как я больше за «культурный» язык. Но он был прав как опытный блогер — канал быстро «взлетел». Такого еще никто не делал, по крайней мере, я не видела.
Все-таки режет ухо мат.
Мата не так уж и много. А вот совокупность краткой информации и простого языка помогает усвоить суть произведения даже человеку без образования.
Ваша аудитория — это условные «пэтэушники» или те, кто «шарит», но считывает иронию?
Я не разделяю людей на «пэтэушников» и не «пэтэушников», вообще так не очень-то нормально говорить. Скорее канал будет доступен и школьнику, и человеку не увлеченному и даже искусствоведу со стажем — это такая площадка для всех возрастов и увлечений. Однажды мне читательница написала примерно следующее: вот мы, мол, женщины за 40, любим собраться за бокалом вина и почитать ваш канал, обсуждаем картины. Это очень все приятно получать.
Как ты ищешь эту емкую форму для сложных вещей?
Я читаю много книг специализированных по искусству, вот оттуда и беру всякие факты, многое в заметки записываю, потом собираю это в пост, шутку какую-нибудь добавляю.
Чем-то твоя с Максом книга мне напоминает «Омерзительное искусство» Софьи Багдасаровой.
Да, видела ее канал и книги, но не особо читала. Я не гонюсь ни за кем, у меня своя подача, а у нее — своя. Может быть, когда я закончу магистратуру и пойду учиться в аспирантуру, то вообще создам блог с академическим уклоном. Мне из искусствоведов больше нравится смотреть Ирину Кулик — вот она очень грамотные вещи говорит.
Скажи, вот вы топовые блогеры, при этом у Максима уже несколько книг, теперь у тебя будет. Зачем тебе это старое медиа в эпоху Tik Tok?
Книга — это логичное развитие канала, мне бы хотелось выпустить целую серию под каждый период, посмотрим. Мне кажется, что нет ничего прекраснее печатного издания. Не знаю, как у других блогеров, но я просто делаю, что мне нравится и стараюсь использовать все возможности, которые мне предоставлены. Тем более, что мне не указывали что писать, а что не писать в книге, то есть мое слово было решающим. Я оставила посты так, как есть, с небольшой адаптацией. Чем не независимость?!
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.