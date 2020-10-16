В Севкабель Порту открылась выставка «Твое сознание не знает границ»: тотальная инсталляция о сновидениях и воображаемом

В Кабельном цеху Севкабель Порта открылась выставка-инсталляция «Твое сознание не знает границ» двух молодых художников Юлии Вирко и Антона Гельфанда, получивших художественное образование в США. Масштабная живопись и рисунки Вирко, фотографии, видео и коллажи Гельфанда собраны на выставке воедино в сложную тотальную инсталляцию. Она ловко адаптируется под индустриальное пространство на втором этаже Кабельного цеха в Севкабель Порту — здесь зритель сможет увидеть трансформацию «сознания» художников. Живопись Юлии Вирко создается по законам снов и бессознательного, где встречаются правда и вымысел: гуляющие под присмотром полиции фламинго или огромный айсберг в малиновой воде. Антон Гельфанд в своих работах находит применение семейным и найденным архивам. Детские игрушки, украшения, предметы быта, — все это становится материалом для создания фотографий-натюрмортов, объектов и видеоколлажей.