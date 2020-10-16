В «Манеже» открывается выставка корейской художницы Ли Бул: зеркальный дирижабль и архитектурные утопии

13 ноября в ЦВЗ «Манеж» открывается долгожданный блокбастер «Утопия спасенная» южнокорейской художницы Ли Бул — международной звезды, которая переплавляет идеи Томаса Компанеллы, немецкого модерниста Бруно Таута, русских архитекторов-конструктивистов и собственные размышления об устройстве человеческого общества. В фокус ее проекта для Петербурга — визуализация «диалога» между Ли Бул и представителями русского авангарда. Среди последних — работы художников Казимира Малевича, Александра Родченко, Эль Лисицкого, Александры Экстер, архитекторов Ивана Лео- нидова и Якова Чернихова, ученого и мыслителя Константина Циолковского и других.
Масштабные инсталляции из серии «Желание быть уязвимым» (Willing To Be Vulnerable) были воссозданы специально для Манежа. Эта футуристическая инсталляция — металлизированный аэростат» (Willing To Be Vulnerable — Metalized Balloon) напоминает, как это и было задумано автором, знаменитый дирижабль «Гинденбург», который в начале 1930-х годов олицетворял достижения Германии, но в 1937 году загорелся в воздухе и потерпел катастрофу.
Ли Бул родилась в Южной Корее в семье диссидентов в послевоенный период, когда страна переживала не только «экономического чуда», но и диктатуры, и репрессий и жестоко подавленное Восстание в Кванджу, во время которого только по официальной версии погибло более 200 человек. Получив образование скульптора, Ли Бул совершила серию провокационных перформансов, самый яркий из которых — подвешивание собственного обнаженного тела под крышей выставочного зала во время — акция Abortion. Еще более шокирующей была работа Majestic Splendor — украшенные блестками и бусинами мертвые рыбы, помещенные в полиэтиленовые пакеты. В 1997 году произведение были вынуждены убрать с выставки в нью-йоркском MoMa — запах гниющей рыбы был столь невыносим, что музейная охрана физически не могла его выносить. В 1999 году Ли Бул представляла Южную Корею на Венецианской биеннале футуристическими капсулами для пения караоке под названием «Гравитация превосходит скорость», а ее скульптурная серия «Киборг» с белоснежными кибер-доспехами была отобрана для основного, самого престижного, проекта арт-смотра.
В 2013 году Ли Бул начала работать над иммерсивной инсталляцией, в которой свет ламп бесконечно отражается от сотен зеркальных фрагментов, а через 4 года этот визуальный прием воплотиться в «зеркальной» версии сумки Lady Dior — она создана в коллаборации с художницей.
Работа над созданием выставки в Манеже шла около двух лет. Все это время Ли Бул принимала самое активное участие в подготовке всех аспектов проекта: от разработки общей идеи и отбора работ до подготовки. Для этого художница создала рукотворный макет пространства Манежа в масштабе 1:50, что позволило ей тщательно продумать расположение экспонатов и организовать выставку как путешествие по site-speci c ландшафту, открывающему неожиданные смысловые и визуальные параллели.
Утопия спасенная
Ли Бул
ЦВЗ «Манеж»
13 ноября–31 января 2021
Куратор – Сунджун Ким, сокуратор – Суджин Ли
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