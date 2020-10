В «Манеже» открывается выставка корейской художницы Ли Бул: зеркальный дирижабль и архитектурные утопии

13 ноября в ЦВЗ «Манеж» открывается долгожданный блокбастер «Утопия спасенная» южнокорейской художницы Ли Бул — международной звезды, которая переплавляет идеи Томаса Компанеллы, немецкого модерниста Бруно Таута, русских архитекторов-конструктивистов и собственные размышления об устройстве человеческого общества. В фокус ее проекта для Петербурга — визуализация «диалога» между Ли Бул и представителями русского авангарда. Среди последних — работы художников Казимира Малевича, Александра Родченко, Эль Лисицкого, Александры Экстер, архитекторов Ивана Лео- нидова и Якова Чернихова, ученого и мыслителя Константина Циолковского и других.

Масштабные инсталляции из серии «Желание быть уязвимым» (Willing To Be Vulnerable) были воссозданы специально для Манежа. Эта футуристическая инсталляция — металлизированный аэростат» (Willing To Be Vulnerable — Metalized Balloon) напоминает, как это и было задумано автором, знаменитый дирижабль «Гинденбург», который в начале 1930-х годов олицетворял достижения Германии, но в 1937 году загорелся в воздухе и потерпел катастрофу.