В Итальянском дворце в Кронштадте открывается выставка «Тексты перемен» от проекта HERMETAGE ARCHIVE

В здании Итальянского дворца в Кронштадте — он был построен еще в XVIII веке — располагается филиал Центрального военно-морского музея. Казалось бы, причем тут современное искусство? Год назад тамоткрылся Музей современной алхимии и герметического искусства Герметаж Архив — тотальная инсталляция-аллюзия на кунсткамеры XVII–XVIII веков. В винтажных музейных витринах и шкафах Михаил выставил псевдобарочные реликварии со свитками комбинаторных систем, черепа, скелеты и сосуды с редчайшей 153-й дистилляцией спирта. Свитки из неразлагающегося 700 лет материала — произведения комбинаторного искусства, которым художник увлекся в 90-е. Этот проект — пожалуй, самая неожиданная выставка прошлого года. Помимо занятий современной алхимией, Михаил приглашает дружественных художников, чтобы при поддержке ГЦСИ делать выставки «одной картины»: они выбирают произведение из собрания музея (а ранее военного училища, которое располагалось в здании), а затем разворачивают вокруг него новую историю.
17 октября открывается новая выставка цикла — «Тексты перемен».
Выставка объединяет три работы, созданные в разное время, в различных медиа и дисциплинах: комментарий Михаила А Креста к древнекитайской «Книге перемен» («И-Цзин») – «Канон перемен», живописную миниатюру конца XIX века «Утки» работы немецкого художника-анималиста Юлиуса Шойерера (1859–1913) и курсовую работу студентки кафедры зоологии позвоночных Ленинградского государственного университета Ульяны Бириной «Некоторые черты экологии кряквы, зимующей в Ленинграде», написанную в 1989 году. Представленные в экспозиции произведения, невзирая на различия во времени и технике исполнения, одинаково призваны акцентировать внимание на образе перемен и одновременно размывать его воспринимаемые границы – подобно мондо, парадоксальному диалогу-поединку между наставником и учеником по поводу трактовки учения о мгновенности бытия в школе дзен-буддизма: «– Что это? – Это кричат дикие утки. – Куда они летят? – Уже улетели. – Ты еще говоришь, что уже улетели!»
«Тексты перемен»
18 октября–15 ноября 2020 года
филиал ЦВММ «Кронштадтская крепость» в Итальянском дворце (Кронштадт, Макаровская ул., д. 3)
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