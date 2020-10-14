В Итальянском дворце в Кронштадте открывается выставка «Тексты перемен» от проекта HERMETAGE ARCHIVE

Выставка объединяет три работы, созданные в разное время, в различных медиа и дисциплинах: комментарий Михаила А Креста к древнекитайской «Книге перемен» («И-Цзин») – «Канон перемен», живописную миниатюру конца XIX века «Утки» работы немецкого художника-анималиста Юлиуса Шойерера (1859–1913) и курсовую работу студентки кафедры зоологии позвоночных Ленинградского государственного университета Ульяны Бириной «Некоторые черты экологии кряквы, зимующей в Ленинграде», написанную в 1989 году. Представленные в экспозиции произведения, невзирая на различия во времени и технике исполнения, одинаково призваны акцентировать внимание на образе перемен и одновременно размывать его воспринимаемые границы – подобно мондо, парадоксальному диалогу-поединку между наставником и учеником по поводу трактовки учения о мгновенности бытия в школе дзен-буддизма: «– Что это? – Это кричат дикие утки. – Куда они летят? – Уже улетели. – Ты еще говоришь, что уже улетели!»

«Тексты перемен»

18 октября–15 ноября 2020 года

филиал ЦВММ «Кронштадтская крепость» в Итальянском дворце (Кронштадт, Макаровская ул., д. 3)