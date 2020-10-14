Об интровертском фестивале комиксов с текстами прямо на стеклах стеллажей и фанерной капсулой (ее сколотил театральный критик Виктор Вилисов!) специально для «Собака.ru» рассказывает участница краеведческой ячейки Гэнгъ Ксения Сидорина.
Гид по XIII фестивалю комиксов «Бумфест»: читальный зал в фанерной коробке от Вилисова, дополненная реальность и библиотека
Фестиваль комиксов «Бумфест» проходит уже в 13-й раз (чертова дюжина!) и во второй раз — в Библиотеке им. Маяковского на Фонтанке, 46, где в спокойной обстановке можно изучить книги участников. Кураторы «Бумфеста»-2020» — библиотечная и театральная кураторка Маша Слоева и концепт-мейкер Артем Томилов попросили петербургских художников создать пространства для знакомства с тремя комиксами: Араб будущего» Риада Саттуфа, «Полуночной земли» Юлии Никитиной и «Войны Алана» Эмманюэля Гибера. То есть вы не просто будете листать графический роман, а настраиваться на чтение в особым образом устроенной локации: от фанерной коробки, вписанной в библиотечную комнату, до театральной декорации в «Дубовой библиотеке» XIX века.
Предлагаю исследовать фантазии художников, как исследуют новые земли — прохождение понадобится вам, если вы (как и я!) ничего не понимаете в комиксах, а в библиотеке были в последний раз в школе. В первую очередь, зарегистрируйтесь. Затем приходите в Маяковку в выбранное время, и обязательно возьмите карту. Без нее вы не поймете ничего. Не пытайтесь ни с кем говорить. Сделайте серьезный вид — вы пришли не меньше чем за Толстым, просто брать его будете в соседнем зале. Берем карту, идем на второй этаж. Нужные вам комнаты пронумерованы. Первая - в коридоре справа. Заходим.
Комикс «Араб будущего» Риада Саттуфа
Комната-инсталляция исследовательницы и театрального контрибьютора «Собака.ru» Алины Исмаиловой с AR-дополнением блогера Виктора Вилисова
Комикс Риада Саттуфа с подзаголовком «Детство на Ближнем Востоке» рассказывает историю ребенка, чья семья переехала из Франции в Ливию. Действие разворачивается в 1980-х. В Ливии — диктатура Каддафи, бедность, трущобы, заброшенные дома. Тут нет «своего дома», в какой ты сегодня смог попасть чтобы переночевать — тот и твой. Художница Алина Исмаилова предлагает читать комикс в нарочито чужеродной интерьеру бывшего дворца фанерной коробке. Тут двойная ирония — раньше дворец, сейчас комната со страшненькими стеллажами и батареями учебников на иностранных языках. Дальше — фанерная коробка. Три слоя. Вы можете запереться изнутри — сегодня коробка будет вашим домом. Снаружи ходят люди, выдают и принимают книги, а у вас - ковер и лампа. На стене коробки есть QR-код — если навести на него камеру, то можно увидеть женщину, пропалывающую грядки. Смотрите снизу вверх - сегодня вы ребенок, вы в Ливии, и вам два.
Зачем приходить: запереться и подслушивать диалоги сотрудников. Прочитать комикс — он лежит в фанерной коробке в свободном доступе.
Комикс «Полуночная земля» Юлии Никитиной
Черно-белый компьютерный стол, придуманными web-разработчиком Львом Васильевым. В комплекте - жутковатый сайт в духе Tumblr, тапки и муха.
«Полуночная земля» Никитиной — черно-белый комикс про бесконечность переездов и поисков себя во время этих путешествий. Из города детства в город, где будет работа, оттуда — туда, где лучше. Вот что говорит автор инсталляции к комиксу Лев Васильев: «Я впервые столкнулся с „Полуночной землей“, увидев страницу в соцсетях своего коллеги. Героиня ехала в электричке и задумчиво смотрела в окно. Обычная вроде бы сцена, но меня зацепило, как рисунок и стилистика улавливали настроение одинокого путешествия, наполненного рефлексией. В своей инсталляции я бы хотел провести зрителя через несколько таких задумчивых прогулок, совершенных разными художниками. Персонажи ходят кругами по своим воспоминаниям и творческим проектам, начиная и заканчивая свой путь в ключевой для любого художника точке — у рабочего стола». Декорацией к комиксу web-дизайнер собрал черно-белое рабочее место с черно-белым сайтом, открыв который можно послушать историю некоего Ильи. Илья рассказывает о том, как он писал книгу (история мрачная). Говорят, персонажи будут добавляться, но половина фестиваля уже позади, а видового разнообразия так и не наблюдается (может и к лучшему).
Зачем приходить: настроиться на хэллоуинский дух. На сайте под страшный рассказ крутится гроб – чтобы потом прийти в себя нужна полноценная шоколадка. Второй вариант - не трогать сайт, а просто прочесть комикс, представив, что в крупнейшей публичной библиотеке города у вас личное рабочее место.
Комикс «Война Алана» Эмманюэля Гибера
Картинки на потолке и слова на стекле — расчленить комикс придумал театральный художник, руководитель Театра Поколений Данила Корогодский. «Война Алана» — единственный не автобиографический комикс в обойме «Бумфеста - 2020». В основу комикса легли истории американского солдата Алана Коупа, прошедшего Вторую мировую войну. Гибер записывал их 12 лет. Это личные, бытовые рассказы о встречах и расставаниях, о нелепостях и улыбках, и о грусти, конечно. Данила Корогодский разделил картинки и текст, а получилось так, будто бы снял экранизацию. Комиксу отдали два помещения: коридор и комнату за ним. В коридоре к потолку подвешены картинки — и смотрятся они как видеоряд, пока идешь, задрав голову, а в комнате — слова на стеклах стеллажей. Они висят в воздухе, как рассказы Алана. Пока читаешь их — вспоминаешь картинки, пока идешь назад — закрепляешь прочитанное. Кстати, внутри книги вклеен листок с ссылкой на музыкальный альбом «Музыка Алана». Этот альбом выпустил Эмманюэль Гибер вместе с коллективом Vision Fugitive (La Musique d'Alan).
Зачем приходить: вдохновиться на использование стеклянных стеллажей как to d0-досок. Маркер легко наносится и легко смывается. Посмотреть Дубовую библиотеку – ее интерьер был создан в 1897 году для герцога Мекленбург-Стрелицкого.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.