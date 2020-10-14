Гид по XIII фестивалю комиксов «Бумфест»: читальный зал в фанерной коробке от Вилисова, дополненная реальность и библиотека

Фестиваль комиксов «Бумфест» проходит уже в 13-й раз (чертова дюжина!) и во второй раз — в Библиотеке им. Маяковского на Фонтанке, 46, где в спокойной обстановке можно изучить книги участников. Кураторы «Бумфеста»-2020» — библиотечная и театральная кураторка Маша Слоева и концепт-мейкер Артем Томилов попросили петербургских художников создать пространства для знакомства с тремя комиксами: Араб будущего» Риада Саттуфа, «Полуночной земли» Юлии Никитиной и «Войны Алана» Эмманюэля Гибера. То есть вы не просто будете листать графический роман, а настраиваться на чтение в особым образом устроенной локации: от фанерной коробки, вписанной в библиотечную комнату, до театральной декорации в «Дубовой библиотеке» XIX века.

Предлагаю исследовать фантазии художников, как исследуют новые земли — прохождение понадобится вам, если вы (как и я!) ничего не понимаете в комиксах, а в библиотеке были в последний раз в школе. В первую очередь, зарегистрируйтесь. Затем приходите в Маяковку в выбранное время, и обязательно возьмите карту. Без нее вы не поймете ничего. Не пытайтесь ни с кем говорить. Сделайте серьезный вид — вы пришли не меньше чем за Толстым, просто брать его будете в соседнем зале. Берем карту, идем на второй этаж. Нужные вам комнаты пронумерованы. Первая - в коридоре справа. Заходим.