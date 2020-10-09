13 октября в Ботаническом саду Петра Великого открывается выставка ботанической живописи «Пора любования». В рамках экспозиции представят более 80 работ о природе, созданных российскими и зарубежными художниками. Куратором выступит Александр Вязьменский.
В Ботаническом саду Петра Великого пройдет выставка живописи «Пора любования»
Отличительные черты ботанических работ — цветы, ветви, листья, плоды и другие детали растений, изысканная красота грибов, выписанная с филигранной точностью. В экспозиции представлены работы художников не только из Петербурга, Москвы, Ростова-на-Дону, а также Лондона, Берлина, Любляны, Алматы. Выставка организована участниками «Классов ботанической живописи» под руководством художника Александра Вязьменского.
Часть выставленных работ можно будет приобрести, также можно будет приобрести открытки на память и авторские постеры с ботанических акварелей.
Выставка ботанической живописи «Пора любования» пройдет с 13 по 22 октября в выставочном павильоне «Зеленый домик» Ботанического сада Петра Великого на улице Профессора Попова, 2. Вход на выставку — по билетам в сад.
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