В Эрмитаже покажут мелкую пластику в стиле ар-деко, вдохновенную «Русскими сезонами» Дягилева

Эрмитаж продолжает традицию камерных выставок, посвященных стилю ар-деко, который господствовал в Европе и США в 20–30-х годах прошлого века. 4 года назад зрители увидели фантазийную графику гения ар-деко с русскими корнями Эрте , затем были «книги художника» из коллекции Марка Башмакова, а в этом году — 56 предметов мелкой пластики из собраний петербургских коллекционеров Сергея Морозова и Евгения Герасимова.

Мир театра, карнавала и моды был одним из основных источников вдохновения для скульпторов этого направления. Это можно увидеть на примере работ «Шаги» Д. Чипаруса, «Танец» М. Бурена, «Танец Арлекина» А. Жильбера. «Турецкий танец» К.Ж.Р. Колине представляет популярную среди мастеров мелкой пластики тему Востока. Особое влияние на искусство ар-деко, и в частности, на мелкую пластику, оказали «русские сезоны» С.П. Дягилева, так, например, одежды «Восточной танцовщицы» Деметра Чипаруса — шальвары, головной убор и другие детали — могли быть выполнены под впечатлением балета «Шехерезада» на музыку Н.А. Римского-Корсакова, костюмы для которого создал Л.C. Бакст. В отдельных случаях мастера ар деко использовали при создании скульптурных композиций современные фотографии, запечатлевшие знаменитых артистов.

Выставка подготовлена Отделом Западноевропейского изобразительного искусства Государственного Эрмитажа (Заведующий Отделом, доктор искусствоведения — Сергей Олегович Андросов), куратор выставки Елена Ивановна Карчёва, старший научный сотрудник Отдела Западноевропейского изобразительного искусства, кандидат искусствоведения.