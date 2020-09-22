Рембрандт, Сокуров и Пиотровский — в Эрмитаже открылся нашумевший на 58-ой Венецианской биеннале проект

Разговор на фоне тумана войны

Премьера в России пришлась на Петербург — Выставка «Lk 15, 11-32» пересобрана в просторном Белом зале Главного Штаба, где обычно проходят выставки отдела современного искусства. После темной комнаты с невысокими потолками в венецианском Щусевском павильоне – это самое трудное пространство, которое можно было выбрать для видеоинсталляции с вкраплениями скульптуры и живописи. Исчезла мистическая и даже пафосная затемнённость венецианского зала, все что там было узко и тесно, здесь широко и высоко. Пол в Белом зале создали заново, а после монтажа с него не стали убирать мусор. Каждую веточку в зал принес лично Сокуров и он же лично вложил ее в каждое птичье гнездо. Он много работал над инсталляцией и очевидно, что каждый штрих — это продолжение его размышлений на тему библейской притчи.

Инсталляция та же, что и в Венеции, да не та, как если бы история Блудного сына получила развитие. К скульптурам из Венеции были добавлены новые композиции: отец с сыном не только разомкнули объятия, но и схватились в бою. Эта битва только что умиротворенных героев, расслабленных после катарсиса прощения иллюстрирует мысль, которую проговаривает Пиотровский: «Сокуров спросил и ответил: а что потом? Что будет делать прощенный сын? Пойдет снова работать или потребует опять долю наследства? ...вокруг них не новозаветное умиротворение, а мир ветхозаветной ненависти и борьбы». Сокуровым добавлены подрамники, золотые буквы R-E-M-B-R-A-N-D-T, птицы, сидящие на плечах скульптур или в гнездах. Птиц очень много, они везде. В гнездах они высиживают стреляные гильзы вместо яиц. Режиссер набирал эти символы точно так же как на своих полотнах старые мастера перечисляли явления или чувства через аллегории.