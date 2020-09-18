В «Бертгольд Центре» пройдет проект-выставка «Цветы лучше пуль» об эстетике обнаженного тела

«Женщина в современном обществе до сих пор воспринимается в связи с мужчиной, обществом и системой. Как только она перестаёт быть «правильной» и «порядочной», занимая активные позиции в социальной жизни, она сразу попадает под обвинения — «она сама виновата», «зачем так оделась». Юлия в своём творчестве говорила о том, что сексуальность и тема телесности, в особенности женского тела не должна быть табуирована. Это неизбежно ведёт к стереотипам в обществе», — говорят организаторы выставки.

Проект «Цветы лучше пуль» пройдет в формате выставки визуального искусства с образовательной программой. Лекции прочтут Даша Серенко, Леля Нордик, Борис Конаков и Лиза Светлова, свои работы представят скульпторы Юлия Павлова и Настя Бабицкая, иллюстраторы и художники Алиса Горшенина, Аня Щемелева-Коноваленко, Аглая Кузнецова, Катя Воронина, Даша Антоненко, Евгения Римовна, Евгения Страхова, Ася Киселева, Лидия Томашевская, София Коловская, Анастасяи Галаган, Алиса Корчажникова, Лада Шарапова, Ксения Пройдисвет, Christina Vargue, Елизаета Гуч, Дарья Пургина, Майя Вильданова, Katie_Corpse, Анастасия Козупица, Анастасия Поспелова и Поли Пан, видеограф Jeanna Kolesova, а также фотографы Вика Буковская, Аня Миро, Даная Немцова, Соня Шейн, Катя Антипина, Дина Мурзаева, Анастасия Кемлер, Мария Пасичниченко, Дмитрий Протасов, Вика Левченко, Мария Маяковская, Денис Ои, Sweather Weather, izi.sv и Liza Cheba.

Главная цель проекта-выставки — показать, что обнаженное тело может быть искусством без сексуальной объективации и порнографического подтекста и привлечение внимания к делу Юлии Цветковой. Вырученные средства с продаж фирменного мерча пойдут на помощь Юлии и покрытие организационных расходов.

Проект-выставка «Цветы лучше пуль» пройдет с 25 по 27 сентября в «Бертгольд Центре». Подробности можно посмотреть здесь.