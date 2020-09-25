Дополненная реальность, космический видеоарт и интерактив – в Эрарте открылась иммерсивная выставка Cosmodreams

Выставочный проект Cosmodreams – это экспериментальный замысел художника Марины Федоровой, чьи работы хранятся в фондах Эрмитажа, Русского музея и музея современного искусства Эрарта. С помощью традиционного искусства и цифровых технологий автор погружает зрителей в космическую цивилизацию, передает ее красоту и размышляет о последствиях технического прогресса. Экспозиция объединяет картины и скульптуры художника, арт-объекты и проекционные изображения. Иммерсивный эффект усиливает специально написанная для проекта музыка и отдельный видеотур в высоком разрешении 8К.

Кроме того, для посетителей доступно мобильное приложение, с помощью которого можно рассмотреть сюжеты картин под разными углами: камера смартфона улавливает изменения положения в пространстве относительно холста и не только. Платформа позволяет интегрировать скульптуры коллекции в любой интерьер, изменять их размер и ракурс, а также делать селфи в виртуальных масках в виде различных шлемов.