Художник шрифта Юрий Гордон о Лабиринте кириллицы — pop-up памятнике русской письменности перед Манежем

Кириллицы становится все меньше и меньше, в той же Сербии.

Да, ареал ее распространения с падением социалистического лагеря стал уже. Но это не значит, что она стала хуже. В советские времена был серьёзный застой в ее развитии, а сейчас во всех кириллических странах происходит расцвет именно типографики, шрифтового искусства, каллиграфии, леттеринга. Хорошего каллиграфа в СССР было найти очень сложно, а сейчас их сотни. Шрифтовых дизайнеров тоже порядка сотни, так как это довольно сложная дисциплина. Но если говорить обо мне, то я не совсем шрифтовой дизайнер, я — художник, работающий с текстом. Работа шрифтового дизайнера кончается на выпуске шрифтов на рынок. А моя работа начинается с того, что я придумываю шрифт, а заканчивается она… Например, в наше лабиринте основной текстовый шрифт – мой, так что я не только производитель, но и пользователь. Это совсем другое, чем классическая типографика. Такого понятия, как, так скажем, «вкус текста» -— термин, который я внедряю — нигде не преподают. Путём большого количества экспериментов над самим собой я понял, как это работает.