Александринский театр представит в WhatsApp спектакль, в основу которого легли истории подростков

Напомним, ранее Александринский театр запустил онлайн-трансляции своих спектаклей. Трансляции велись на официальном сайте и в социальных сетях театра Помимо онлайн-трансляций спектаклей в официальной группе театра «ВКонтакте» и на YouTube-канале в открытом доступе опубликовал познавательный контент — различные встречи, лекции, мастер-классы.

Также Александринский театр запускал проект #надомашнем в официальном Instagram-аккаунте. Артисты в режиме онлайн вели страницу в течение дня и делились своими советами о интересном времяпровождении на карантине, рассказывали о своих хобби, распорядке дня, любимых книгах, фильмах и музыке.