Два года назад в здании «Бутылка» на Новой Голландии начал работу Архив Музея современного искусства «Гараж» в Санкт-Петербурге. Сотрудницы архива Мария Удовыдченко и Анастасия Котылева рассказали «Собака.ru» о том, какие явления петербургской арт-жизни «отложились» в Архиве: неоакадемизм, русский рейв, первые экспериментальные галереи и квартирные выставки.
Пальто барабанщика «Кино», флаеры первых рейвов и раритеты арт-жизни последних 50 лет: архив Музея «Гараж» на Новой Голландии
Что такое архив «Гаража»?
С начала 2018 года Архив Музея «Гараж» в Петербурге собрал больше десяти тысяч физических и цифровых документов, которые рассказывают о петербургской художественной жизни последних 50 лет: от фотографий и рукописей неофициальных художников 1970-х до флаеров рейвов начала 2000-х и пальто барабанщика группы «Кино» Георгия Гурьянова. Фонды пополняются благодаря коллекциям и архивам очевидцев событий, например, одним из первых в Архив поступило собрание Сергея Чубраева, посвященное жизни и творчеству Сергея Курёхина. Художник и искусствовед Андрей Хлобыстин, куратор, киберфеминистка и со-основатель легендарного ГЭЗ-21 на Пушкинской, 10 Ирина Актуганова, техно ди-джей Лена Попова — вот неполный список тех, чьи домашние коллекции теперь хранятся на Новой Голландии.
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Афиша выставки «От неофициального искусства к перестройке». Дизайн Андрея Хлобыстина. 1989. Архив музея современного искусства «Гараж». Фонд Андрея Хлобыстина
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План выставки «От неофициального искусства к перестройке». Составитель: Екатерина Андреева. Архив музея современного искусства «Гараж». Фонд Любви Гуревич
Петербургские галереи 1990-х годов
Галереи современного искусства c хорошим ремонтом и светом, сотрудниками и продажами появились в городе в начале 2000-х. Первопроходцы — «Marina Gisich Gallery», которой в этом году исполняется 20 лет, и галерея Ольги Остерберг «Д137». Однако первый «Фестиваль ленинградских галерей» прошел уже в 1990 году. В петербургском Архиве Музея современного искусства «Гараж» хранится буклет этого события. Названия галерей-участниц: «Ариадна», «Анна», «Палитра» — вряд ли вам известны, если вы не ходили на вернисажи 30 лет назад. Самой первой, в 1988 году, появилась «Ариадна». Галерея не только занималась продажами, но и участвовала в организации масштабных событий: выставки «От неофициального искусства к перестройке» (1989) и «Первой биеннале новейшего искусства» (1990). В Архиве есть материалы, которые могут помочь написать историю этих проектов. Например, от Первой биеннале сохранился каталог, а выставка 1989 года запечатлена в виде плана, составленного Екатериной Андреевой (ведущий научный сотрудник Отдела новейших течений Государственного Русского музея — Прим. ред) для Любови Гуревич.
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Флаер открытия Галереи 21. 1994. Архив музея современного искусства «Гараж». Фонд Любови Гуревич
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Выставка Владимира Козина в Галерее 21. 1994. Архив музея современного искусства «Гараж». Фонд Ирины Актугановой и Сергея Бусова.
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Флаер выставки Тимура Новикова «Западно-восточный диван» в галерее Navicula Artis. 1993. Архив музея современного искусства «Гараж». Фонд Любви Гуревич
В 1990-е годы современное (актуальное) искусство в России только формировалось. Появившиеся тогда галереи «Борей» (1991), «Navicula artis» (1992), «Галерея 21» (1994 – 2000) и другие были, в первую очередь, центрами художественной жизни и не ставили продажи главной своей задачей. Эти институции предполагали новый формат работы: не организацию выставок произведений, но представление художниками и кураторами проектов с концептуально-продуманной экспозицией. При этом само пространство галереи могло сильно отличаться от white cube. «Navicula artis» изначально делала выставки в залах «Дворца труда» (сейчас — Николаевский дворец) на Площади Труда, а в «Галерее 21», в бывшей квартире на Пушкинской 10, пол был засыпан гравием. Буклеты, пригласительные билеты, кураторские тексты и фотографии экспозиций, которые постепенно собираются в Архиве, позволяют узнать, что и как происходило на этих экспериментальных площадках.
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Марина Мигай (Асеева), Владимир Захаров и Елена Терентьева в клубе “Тоннель” на съемках фильма “Последняя вечеринка Гитлера”, 1993. Архив музя современного искусства «Гараж». Фонд Лены Поповой
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Флаер вечеринки “Время танцевать!”, 1990-е в Театре Юного Зрителя. Архив музея современного искусства «Гараж». Фонд Андрея Хлобыстина
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Пригласительный билет на концерт «Популярная музыка конца 20-ого столетия», 1996 в клубе “Тоннель”, проходивший при участии Новой Академии Изящных Искусств. Архив музея современного искусства «Гараж». Фонд Андрея Хлобыстина
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Опен-эйр “Air Fire”, 1996 проходивший в конюшенном корпусе усадьбы “Знаменка” в Стрельне. Автор фотографии Лена Попова Архив музея современного искусства «Гараж». Фонд Лены Поповой
Клубная культура Петербурга
В начале 1990-х годов в Петербурге случилась «эпидемия танцев», начавшаяся благодаря художникам круга Тимура Новикова — основателей российского клубного движения. Вернувшись из первых зарубежных поездок, они привезли самые актуальные культурные тренды, среди которых была электронная музыка и танцы. В 1980-е домашние вечеринки устраивали «Новые композиторы» — первопроходцы советской электронной музыки. Они же проводили отдельные события в залах ленинградского Планетария, где в 1987-88 годах размещался их клуб «Научная фантастика». Однако, первым местом, куда модная публика приходила специально за танцами становится клуб «Танцпол», открывшийся в известном сквоте на Фонтанке, 145 в 1990-м году. В создании «Танцпола» принимали участие Андрей и Алексей Хаасы и Михаил Воронцов, название предложил художник Георгий Гурьянов. «Танцпол» просуществовал два года и стал первым клубом с регулярными вечеринками, входной платой и фейсконтролем. Один из главных артефактов того веселого времени — майка с шелкографией «Гурьянов-пати», сегодня хранится в Архиве.
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Стикер «MAYDAY» дизайна Георгия Гурьянова. Архив музея современного искусства «Гараж». Фонд Андрея Хлобыстина
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Открытка “Mobile”, 1992 с работой Дениса Егельского, созданной для одноименной вечеринки на велотреке в Крылатском, Москва. Архив музея современного искусства «Гараж». Фонд Андрея Хлобыстина
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Флаер вечеринки в МДМ, 1990-е. Архив музея современного искусства «Гараж». Фонд Лены Поповой
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Флаер вечеринки в МДМ, 1990-е. Архив музея современного искусства «Гараж». Фонд Лены Поповой
Танцевальные вечеринки обретают все большую популярность и возникает запрос на новые пространства. В начале 1990-х открываются легендарные танцевальные клубы — «Планетарий» (1991) и «Тоннель» (1993). Начинается этап экспансии и спорадического распространения клубной культуры, проникающей в самые неожиданные места и захватывающей городское пространство. Вечеринки с диджеями проходят в Музее Артиллерии, в Цирке, ТЮЗе, во всевозможных дворцовых ансамблях и загородных усадьбах. В архивных фондах Андрея Хлобыстина и Лены Поповой содержатся многочисленные артефакты клубной культуры 1990-х: флаеры с первых опен-эйров, открытки и афиши “Mobile party”, стикер “May Day” с дизайном Георгия Гурьянова, подборка пригласительных в клуб «Тоннель», среди которых гендерные вечеринки и события с переодеванием. Клубную атмосферу 1990-х годов помогут почувствовать фотографии с различных событий, проходивших в клубах «Тоннель».
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Участники выставки ленинградских художников в ДК “Невский”. Фотография Геннадия Приходько. 1975. Архив музея современного искусства «Гараж». Фонд Геннадия Приходько
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Афиша выставки Новых художников “С Новым годом” в Ленинградском рок-клубе. Автор афиши Олег Котельников. 1985. Архив музея современного искусства «Гараж». Фонд Андрея Хлобыстина
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Выставка “Новые художники” в ДК им. Я. М. Свердлова. 1988. Архив музея современного искусства «Гараж». Фонд Андрея Хлобыстина
Ленинградское неофициальное искусство
«Неофициальным искусством» в СССР обычно называют процесс формирования в 1950-е–1980-е годы сообществ художников, которые считали, что задачи искусства далеки от целей идеологической пропаганды и искали возможности организовать альтернативную творческую жизнь в ситуации, когда сфера культуры находилась под контролем государства. Многие события, значимые для истории этого явления в Ленинграде: «выставка такелажников» в Эрмитаже (1964), большие официально разрешенные показы в ДК им. И. И. Газа (1974) и ДК «Невский» (1975), организация Товарищества экспериментального изобразительного искусства в 1981 году, выставки «Новых художников» 1980-х годов – описаны в исследовательских работах довольно подробно. Однако многие детали художественного процесса этого периода еще предстоит изучить.
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Анатолий Басин и Рихард Васми. 1970-е. Архив музея современного искусства «Гараж». Фонд Любови Гуревич
Привычные жанры биографий, рецензий, текстов к выставкам стали складываться уже в 1970–80-ые годы. В то же время, из рук в руки передавались эссе о неофициальных художниках, которые больше связаны с традицией письма об искусстве на рубеже XIX–XX веков, чем с «актуальным» искусством. В архиве хранится несколько таких машинописных текстов Анатолия Басина. Сложно сказать, стоит ли полностью доверять его рассказу о Рихарде Васми, но записанные им рассуждения художника о «проверке живописи жирафой», делают историю ленинградского неофициального искусства ярче.
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Встреча с Венедиктом Ерофеевым в квартире художника Андрея Геннадиева. В кадре: Олег Охапкин, Андрей Геннадиев, Венедикт Ерофеев. Фотография Геннадия Приходько. 1970-е годы. Архив музея современного искусства «Гараж». Фонд Геннадия Приходько
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Вадим Нечаев и Марина Недоброва на открытии “Музея современной живописи”. 1977. Архив музея современного искусства «Гараж». Фонд Любови Гуревич
В отличие от современных событий художественной жизни, многие выставки неофициального искусства, встречи, концерты, поэтические чтения в мастерских документировались менее подробно. От квартирных показов искусства часто оставалось только несколько фотографий или машинописная карточка-пригласительный со списком участников. Собрание архива, всесторонне документирующего ленинградское неофициальное искусство – процесс длительный. Однако, уже сейчас, благодаря фондам Любови Гуревич, Геннадия Приходько, Андрея Хлобыстина, выясняется множество подробностей. Можно, например, узнать, как выглядел «Музей современной живописи», организованный в 1977 году Вадимом Нечаевым и Мариной Недобровой в собственной квартире; с кем встречался Венедикт Ерофеев, автор романа «Москва-Петушки», во время своего пребывания в Ленинграде; какие вопросы задавало старшее поколение «Новым художникам».
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Праздник Неоакадемизма в учебных залах Новой Академии в Михайловском Замке Государственного Русского музея. На снимке: Олег Маслов, Ольга Тобрелутц, Тимур Новиков, Белла Матвеева, Виктор Кузнецов, Андрей Хлобыстин. 1999. Автор фотографии -- Андрей Медведев. Архив музея современного искусства «Гараж». Фонд Андрея Хлобыстина
Новая Академия Изящных Искусств
В конце 1980-х годов Тимур Новиков, вместе с художниками и искусствоведами, провозглашает появление «неоакадемического» движения, программой которого становится возвращение в современное искусство «классического наследия» и «красоты». Новая Академия Всеческих (Всяческих) Искусств, созданная в 1986 году «Новыми художниками», была переименована в Новую Академию Изящных Искусств (НАИИ) и начала работать как игровая институция, объединяющая единомышленников, и как самоорганизованное учебное заведение для воспитания молодых художников. В должности профессоров и преподавателей выступали: Тимур Новиков, Денис Егельский, Георгий Гурьянов, Олег Маслов, Виктор Кузнецов, Белла Матвеева и др. Постоянную площадку НАИИ получила в 1994 году, обосновавшись в Арт центре «Пушкинская 10».
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Выступление инструментального ансамбля “Rare Aves” на фестивале “Торжество Неоакадемизма”, 1997 в Павловске. Автор фотографии? Архив музея современного искусства «Гараж». Фонд Андрея Хлобыстина
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«Постановки» в Новой Академии Изящных Искусств. 1994. Автор фотографии -- Андрей Хлобыстин. Архив музея современного искусства «Гараж». Фонд Андрея Хлобыстина
«Неоакадемизм» стал одним из самых известных явлений Ленинградской / Петербургской художественной жизни 1990-х–начала 2000-х годов. В архивном собрании Андрея Хлобыстина содержаться материалы, освещающие деятельность Новой академии. В фонде хранятся тексты Тимура Новикова, раскрывающие эстетическую программу неоакадемизма, а также внутренняя переписка, «шифровки», дипломы и благодарственные письма, раскрывающие игровой характер НАИИ. Коллекция включает редкие малотиражные каталоги Новикова, Олега и Виктора, Беллы Матвеевой и Владислава Мамышева-Монро. Пригласительные билеты и буклеты фиксируют ключевые неоакадемические выставки, Флаеры и афиши, выполненные при участии художников НАИИ показывают связь этого движения с такими явлениями как рейв-культура и современная мода. Многочисленные фотографии событий Новой Академии, групповые и портретные снимки дают представление о творческой атмосфере, создаваемой неоакадемистами и являющейся частью новой эстетики. Отдельно стоит уникальный архивный документ «Стены НАИИ» состоящий из нескольких сотен распечатанных газетных и журнальных вырезок, каталожных текстов, афиш и отдельных фотографий о Новой Академии, собранных Тимуром Новиковым в середине 1990-х годов. Эти листы Тимур наклеивал в коридоре Новой академии на Пушкинской 10, называя их «инструментом визуальной пропаганды неоакадемизма».
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