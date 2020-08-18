Пальто барабанщика «Кино», флаеры первых рейвов и раритеты арт-жизни последних 50 лет: архив Музея «Гараж» на Новой Голландии

Петербургские галереи 1990-х годов

Галереи современного искусства c хорошим ремонтом и светом, сотрудниками и продажами появились в городе в начале 2000-х. Первопроходцы — «Marina Gisich Gallery», которой в этом году исполняется 20 лет, и галерея Ольги Остерберг «Д137». Однако первый «Фестиваль ленинградских галерей» прошел уже в 1990 году. В петербургском Архиве Музея современного искусства «Гараж» хранится буклет этого события. Названия галерей-участниц: «Ариадна», «Анна», «Палитра» — вряд ли вам известны, если вы не ходили на вернисажи 30 лет назад. Самой первой, в 1988 году, появилась «Ариадна». Галерея не только занималась продажами, но и участвовала в организации масштабных событий: выставки «От неофициального искусства к перестройке» (1989) и «Первой биеннале новейшего искусства» (1990). В Архиве есть материалы, которые могут помочь написать историю этих проектов. Например, от Первой биеннале сохранился каталог, а выставка 1989 года запечатлена в виде плана, составленного Екатериной Андреевой (ведущий научный сотрудник Отдела новейших течений Государственного Русского музея — Прим. ред) для Любови Гуревич.