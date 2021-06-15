Татьяна Толстая и Евгений Водолазкин примут участие в международном проекте Эрмитажа «Флора». Музей оживит свои картины

«Флора» — это возможность по-новому взглянуть на шедевры старых мастеров из собрания музея через синтез искусств: литературы, актерского мастерства, музыки. и танца. Приглашенные авторы, в числе которых писатели Татьяна Толстая, Евгений Водолазкин, Ольга Седакова и Виктор Мартинович, драматург Томас Главинич, режиссер-мультипликатор Шадаб Шайеган и другие, расширят границы восприятия коллекции одного из самых великих музеев мира.

«Замысел состоит в том, что знаменитые и очень модные мировые писатели выбирают себе картины в Эрмитаже, пишут о них эссе, артисты и музыканты на основании этих эссе сочиняют перформансы, которые исполняются в Эрмитаже. Это будет очень интересный пример того, как мы придаем новую литературную жизнь живописи и новую живописно-музейную жизнь литературе», — рассказывает о программе генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский.

Международный проект «Флора» стартует в сентябре 2021 года. Каждый четверг в вечернее время залы Эрмитажа предстанут перед зрителями в новом и необычном виде — «Флора» позволит погрузиться в мир искусства и увидеть, на какие сочинения вдохновили работы Рембрандта, Рубенса, Антонио Кановы и других великих мастеров в Эрмитаже. Перформансы будут созданы под руководством режиссера Жаклина Корнмюллера и продюсера Петера Вольффа.

Премьера проекта состоится 16 сентября. Последующие представления пройдут 23 и 30 сентября, а также 7, 14, 21 и 28 октября 2021 года. Билеты можно найти на сайте и в кассах Эрмитажа, продажи стартуют с 1 июля. Их стоимость — 1 500 рублей.