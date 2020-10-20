Картину Густава Климта «Портрет женщины» выставят в галерее в Италии. Она считалась пропавшей 22 года

Картина «Портрет женщины» была написана австрийским художником Густавом Климтом в 1916 или 1917 году. В 1925-ом полотно было приобретено аристократ из Пьяченцы Джузеппе Риччи Одди. Согласно завещанию коллекционера, после его смерти картина и другие собранные предметы искусства были переданы городу и выставлены в галерее, получившей имя Риччи Одди.

В 1996 году 18-летняя студентка Клаудиа Мага, изучающая искусство, заметила, что «Портрет женщины» похож на другой женский портрет кисти Климта — его никто не видел после 1912 года. Фердинандо Ариси, в то время директор галереи, проверил полотно на рентгеновском аппарате. Оказалось, под верхним слоем краски скрыто еще одно изображение.

В честь открытия дирекция Риччи Одд организовала выставку во дворце XIII века в Пьяченце, а занимаемое галереей здание закрылось на реконструкцию. В 1997 году «Портрет женщины» исчез — предположительно, этому помогло отключение сигнализации на время ремонта здания. Картина стала второй по ценности, разыскиваемой в стране, и являлась таковой 22 года.

Картина австрийского живописца Густава Климта «Портрет женщины», считающаяся украденной с 1997 года, была найдена в декабре 2019 года рабочими в стене галереи современного искусства Риччи Одди в Пьяченце — откуда и пропала. Полотно входило в список самых разыскиваемых произведений мирового искусства и было обнаружено спустя 22 года в черном мешке в перегородке между внешних стан галереи.

Рабочие галереи современного искусства Риччи Одди в Пьяченце обнаружили «Портрет женщины» кисти Климта во время чистки стен от плюща в декабре 2019 года. Вероятно, плющ и скрывал эту полость, а мешок оставался на том же месте с 1997 года. Позже эксперты подтвердили подлинность картины.