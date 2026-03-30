«Несколько дней не открываем окна совсем»: что происходит с воздухом в Петербурге?

Что говорят горожане?

«Уже третий день смог виден, сегодня я в воздухе почувствовала сильный запах: какая-то смесь гари и жженной резины», — рассказывает Собака.ru жительница Московского района Анастасия, она переехала в Петербург из Новокузнецка. «Там подобное состояние воздуха — нормальное явление. В Петербурге живу уже 5 лет и такое впервые», — добавляет она.

Похожие жалобы высказали еще несколько человек, с которыми удалось связаться редакции. «Начиная где-то с вечера субботы, почти сразу как выхожу на улицу, начинаю ощущать першение и режущую боль в горле, как будто бы что-то скребёт по нему. Также, заметил постоянный едкий запах гари», — говорит Иван, также живущий в Московском районе.

«Запах вчера был очень сильный, окна выходят на две стороны, поэтому ясно, что это не от машины под окном, да и достаточно высокий этаж для этого района. Несколько дней не открываем окна совсем», — добавляет Анна, она живет в Кировском районе города. Другая жительница города, Полина, сравнила небо над городом с фильмом «Мгла»: «недвижимое небо, тяжелое, застывшее, как двойное, затянутое чем-то».