«Несколько дней не открываем окна совсем»: что происходит с воздухом в Петербурге?

В конце марта состояние воздуха стало одной из главных тем для петербуржцев. Горожане жалуются на запах гари и «серое небо». Власти предупреждают о «неблагоприятных метеоусловиях». Собака.ru поговорила с горожанами, собрала данные международных систем мониторинга и обратилась к экспертам за разъяснениями, чтобы разобраться, что же происходит с петербургским воздухом в последние дни.
Что говорят горожане?
«Уже третий день смог виден, сегодня я в воздухе почувствовала сильный запах: какая-то смесь гари и жженной резины», — рассказывает Собака.ru жительница Московского района Анастасия, она переехала в Петербург из Новокузнецка. «Там подобное состояние воздуха — нормальное явление. В Петербурге живу уже 5 лет и такое впервые», — добавляет она.
Похожие жалобы высказали еще несколько человек, с которыми удалось связаться редакции. «Начиная где-то с вечера субботы, почти сразу как выхожу на улицу, начинаю ощущать першение и режущую боль в горле, как будто бы что-то скребёт по нему. Также, заметил постоянный едкий запах гари», — говорит Иван, также живущий в Московском районе.
«Запах вчера был очень сильный, окна выходят на две стороны, поэтому ясно, что это не от машины под окном, да и достаточно высокий этаж для этого района. Несколько дней не открываем окна совсем», — добавляет Анна, она живет в Кировском районе города. Другая жительница города, Полина, сравнила небо над городом с фильмом «Мгла»: «недвижимое небо, тяжелое, застывшее, как двойное, затянутое чем-то».
Лариса Ширман
Жительница Петербурга:
«В пятницу мы возвращались из Сестрорецка и увидели задымленное небо, но тогда я запах еще не чувствовала. В субботу небо было затянуто на Ветеранов — мы гуляли с детьми, но запах тоже особенно не был заметен. Сегодня, [в понедельник, 30 марта], как будто бы смог. и опустилось ниже и уже чувствуется запах. Как-то на самочувствие не сильно влияет. першения нет, но вот гулять с детьми сегодня не решилась».
Впрочем, далеко не все сообщают о чем-то подобном. «У нас тут вроде все, как всегда», — говорит Евгения, она живет в районе Парголово. «Вот в Кемерово, [откуда я родом], объявляют "режим черного неба" иногда и это прям чувствуется. В субботу несколько часов провела на воздухе [в Петербурге] и это даже не близко», — говорит другая петербурженка Арина.
«В последнее время был и на севере в районе Комендантского, и на юге, в районе Площади Конституции, а в выходные ездил в центр — каких-то изменений в воздухе не заметил», — добавляет петербуржец Александр.
Жалобы петербуржцев на запах гари и публикации серой дымки в небе совпали по времени с сообщениями о пожарах в портах Приморска и Усть-Луги, а также в промышленной зоне в Киришском районе Ленобласти (в тех местах расположен нефтеперерабатывающий завод).
Так, еще 23 марта после атаки БПЛА появились сообщения о возгорании в порту Приморска — 25-го числа власти Ленобласти рассказали о его локализации. В тот же день Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко известил жителей о возгорании в порту Усть-Луга, на следующий правительство региона сообщило о локализации возгорания, отметив что в порту продолжается «продолжается контролируемое выгорание нефтепродуктов в поврежденных емкостях».
Наконец, утром 29 марта Александр Дрозденко рассказал о новых повреждениях в Усть-Луге, во время налета беспилотников. К вечеру возгорание удалось локализовать. Как писал РБК, дым от пожаров в Усть-Луге был видел даже с территории Эстонии.
Что говорят власти?
В пятницу, 27-го числа, в 12:40 главное управление МЧС по Санкт-Петербургу сообщило, что в выходные неблагоприятных метеоусловий «не прогнозируются». Однако уже через 2 часа, в 14:42 на сайте экстренной службы вышло предупреждение «о неблагоприятных метеоусловиях, способствующие загрязнению атмосферы» 28-го, 29-го и 30 марта. Никаких подробностей, впрочем, о природе этих неблагоприятных явлений в тексте не приводилось.
Похожее сообщение появилось в пятницу и на сайте Комитета государственного экологического надзора Ленинградской области.
Комитет государственного экологического надзора Ленинградской области
Цитата по официальному сайту:
«В течение суток 28 и 29 марта 2026 года и ночью 30 марта 2026 года ожидаются неблагоприятные метеоусловия, способствующие загрязнению атмосферы, 1 степени опасности для всех групп источников».
Вечером в пятницу главный синоптик Петербурга Александр Колесов в интервью изданию «Фонтанка» сообщил, что из-за слабого ветра в городе могут скапливаться выхлопные газы и дым от котельных. Впрочем, позднее в беседе с изданием Ротонда, Колесов уточнил, что в результате этого «никто не отравится». «Эти условия не представляют никакой опасности», — заявил синоптик.
Источники «Фонтанки» в контролирующих ведомствах признал факт загрязнения воздуха в выходные, однако он настаивал, что с пожарами в портах ситуация не связана.
Как сообщили Собака.ru в комитете по природопользованию охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности, в городе «проведен комплексный контроль качества атмосферного воздуха». «Превышений предельно допустимых концентраций вредных веществ не зафиксировано, кроме разовых превышений по взвешенным веществам диаметром менее 2.5 и взвешенных частиц диаметров менее 10 микрометров», — утверждают у комитете.
Что такое неблагоприятные метеоусловия? Погода (штиль, слабый ветер, туман и так далее), которая мешает рассеиванию загрязнений в воздухе — прежде всего выхлопов транспорта и выбросов предприятий. Это можно увидеть в виде дымки или смога. Предупреждение о НМУ дается, когда ожидаемый уровень загрязнения воздуха превышает предельно допустимую концентрацию (ПДК). Как правило, оно действует 1–2 дня, но может длиться и дольше. В такие дни предприятия должны снижать выбросы вредных веществ.
Во время НМУ рекомендуют реже пользоваться личным транспортом, меньше находиться на улице (особенно рядом с дорогами), не проветривать помещения (особенно ночью и ранним утром) и чаще делать влажную уборку. Людям с хроническими заболеваниями (сердечно-сосудистыми, легочными, аллергическими и другими) стоит быть особенно внимательными и держать под рукой лекарства, а детям и беременным — сократить длительные прогулки и физические нагрузки на свежем воздухе.
Пресс-служба Комитета по природопользованию
В ответе на запрос Собака.ru:
«Над городом установился штиль — практически полное отсутствие ветра. В таких условиях естественная вентиляция атмосферы ослабевает, и примеси (например, выхлопные газы или выбросы предприятий) не рассеиваются, а скапливаются в приземном слое воздуха. Именно поэтому может ощущаться характерный запах или лёгкая дымка, особенно в низинах и вблизи крупных дорог».
Что видно на независимых данных?
В пятницу, 28 марта, издание «Фонтанка» опубликовала скриншот сервиса Zoom.earth. На спутниковой карте был заметен огромный черный шлейф, протянувшийся из района Приморска на северо-восток, через все Ладожское озеро и далее, через восточные районы Республики Карелия к границе с Архангельской областью. Впрочем, север Петербурга шлейф затрагивал по касательной.
В районе 15 часов 30 марта черный шлейф из Приморска на карте Zoom.earth все еще хорошо заметен, хотя и стал слабее. Север Петербурга он все еще задевает по касательной.
На сайте World's Air Pollution представлены данные с 17 станций наблюдения за качеством воздуха в Петербурге. Утром 30 марта ни одна из станций не фиксировала неблагоприятных значений даже для людей, особо чувствительных к качеству воздуха. Однако к 15:30 на двух станциях были заметны некоторые ухудшения. Станция в районе проспекта Маршала Блюхера показывала индекс загрязнения воздуха более 90 (это в районе верхней границы «приемлемого» уровня).
Вторая станция — в Горелово, в районе Бульвара Дружбы. Там в понедельник после обеда индекс превышал 115, что соответствует уровню, создающему риски ухудшения самочувствия для людей, чувствительных к качеству воздуха. В воскресенье значения этой на этой станции доходили до 150 и даже 190. При таких значениях недомогания могут проявляться даже у людей, не имеющих хронических заболеваний.
На сайте Windy (обрабатывает данные со европейских спутников) данные несколько отличаются — там для большей части Петербурга индекс качества воздуха находится на уровне 70–80 единиц. Впрочем, в Центральных районах и на востоке Невской губы, над водами Финского залива, индекс в понедельник после обеда превышал 120 единиц, считается вредным для людей, чувствительных к качеству воздуха. В районе Усть-Луги также заметно умеренно повышенные уровне (более 70 единиц), в то время как в районе Приморска европейские спутники никаких изменений не фиксируют.
Где следить за состоянием качества воздуха? Существуют сервисы, позволяющие следить за уровнем загрязнения воздуха в Петербурге. Первый — официальный экологический портал города, где публикуют актуальные данные с мониторинговых станций в разных районах и сравнивают их с предельно допустимыми концентрациями (ПДК). Второй — Яндекс Погода, который приводит индекс качества воздуха AQI — международный показатель, основанный на анализе концентрации вредных веществ и переведенный в цифровую шкалу от безопасного (0-100) до опасного (100-500) уровня. В разных странах его рассчитывают по-разном.
Что говорят эксперты?
«У нас станции [контроля качества воздуха] находятся в основном в достаточно зеленых местах, — говорит в беседе с Собака.ru Игорь Агафонов, член Координационного Совета по экологическому благополучию при Общественной Палате РФ, — последнюю станцию, например, поставили на Елагином острове. Естественно, что говоря об официальных замерах, на это надо делать скидку».
По его словам, периодически возникающий запах гари и жженой резины уже стал «типичной ситуацией для Санкт-Петербурга», особенно весной, когда после таяния снега в воздух попадают частицы соли, песка и выхлопных газов, накопившихся в в придорожных сугробах и на газонах за время зимы.
Дымку, которая затягивала небо в выходные, Агафонов склонен связывать как раз с накоплением выхлопных газов и дыма с промышленных предприятий в безветренную погоду. «Если мы проедем по объездной дороге и посмотрим, мы увидим серое небо от горизонта и до самой высоты, — говорит он. — Это смог».
Говорить о влиянии пожаров в Усть-Луге и Приморске, по словам собеседника редакции сложно. «Мы не знаем какие объемы горения, — говорит он. — Были бы у нас какие-то данные, мы могли бы их посчитать [достаточно ли выделилось вредных веществ, чтобы они ощущались в Петербурге]. Однако цифры нам почему-то не дают».
Игорь Агафонов
Член Координационного Совета по экологическому благополучию при Общественной Палате РФ:
«Твердые сажевые частицы обычно оседают достаточно близко к эпицентру пожара. Что же касается дымовых газов, то тут все зависит от ветра. Поэтому для ответа на вопрос, связана ли ситуация в Петербурге с Усть-Лугой, нужно проводить отдельное исследование. Хотя как по мне, шансов немного, все же расстояние очень большое.
Впрочем, легче от этого ситуация не становится. В Красносельском и Кировском районах расположена масса предприятий, которые выделяют столько выбросов, чтобы жители почувствовали гарь. У нас в Петербурге с 1995 года сожгли миллионы тонн иловых осадков, в которых содержится вся таблица Менделеева. Так что процессы горения у нас в городе происходят постоянно и все, что они производят летит к нам в воздухе. Вне зависимости виден дым или нет».
Текст: Константин Крылов, Инна Метелькова при участии Максима Бабенко
Обновлено: 17:10 добавлен блок с сервисами для отслеживания погоды и подробности происшествий с БПЛА в Ленинградской области
Обновлено: 17:55 добавлен график индекса качества воздуха на юге Петербурга
