Весь мир говорит о Леднике Судного дня! Что это такое? Он правда затопит десятки городов?

Начало 2026 года богато на тревожные события и новости. Одна из них касается вовсе не мировых лидеров, политических противостояний и геополитической напряженности. Многие мировые и российские СМИ активно пишут о Леднике Судного дня — огромном скоплении льда в Антарктиде, которое, попав в море, может самостоятельно (без учета других факторов) поднять уровень воды на 65 сантиметров. Это в свою очередь приведет к полному или частичному подтоплению десятков городов. Что там происходит? Правда ли опасность реальная? Что в этом случае будет с Петербургом? Отвечает полярник, исследователь Антарктики и палеогеограф Алексей Екайкин.
Что такое ледник Судного дня?
Это один из ледников Антарктиды, его официальное название, конечно же, не такое. Ученые его знают как Ледник Туэйтса, который является частью Западно Антарктического ледникового щита.
Он дрейфует, то есть постепенно сползает в море. Однако этот процесс сдерживается еще одним объектом, который имеет почти такое же название — Шельфовый Ледник Туэйтса, он расположен непосредственно над водой и служит как бы подпоркой для основного ледника.
В целом медленное сползание ледника в море — процесс нормальный, однако с Ледником Туэйтса происходит что-то необычное. Несколько десятилетий назад ученые заметили, что двигаться он стал слишком быстро, при этом заметно теряет массу. Проще говоря, он быстро тает, отдавая воду в Мировой океан, что способствует повышению уровня последнего.
До сих пор Ледник Туэтса вкладывал в этот процесс порядка 4%. Казалось бы не очень много, но для одного объекта это очень большой показатель.
Почему его все же называют Ледником Судного дня?
Это название придумали журналисты, мне оно кажется не очень удачным. Однако если переходить к сути, то есть расчеты, что в случае разрушения Шельфового ледника Туэтса, движение основного ледника Туэйтса ускорится еще сильнее. В свою очередь это может привести к необратимому процессу распада части ледника Западной Антарктиды в результате механизма, известного как “MISI” (Marine Ice Sheet instability, — нестабильность морского ледяного щита, — прим. Собака.ru).
При наихудшем сценарии один только основной ледник Туэйтса в состоянии повысить уровень Мирового океана на 65 сантиметров, что уже очень немало. Но, как мы уже выяснили, сам этот ледник служит подпоркой для значительной части Западно Антарктического ледяного щита. А вот если разрушится и сползет в воду эта самая значительная часть ледового щита, то Мировой океан повысится уже на 3,5 метра, может быть, и больше.
Кто придумал название Ледник Судного дня? Как это часто с расхожими штампами и мемами, назвать их точного автора не так просто. Одним из первых такое словосочетание использовал журналист издания Rolling Stone Джефф Гудел, который в 2017 году опубликовал статью, которая так и называлась «Ледник Судного дня».
Надо понимать, что подъем уровня Мирового океана на 3,5 метра произойдет, разумеется, не разом. Такой масштабный процесс растянется на десятки или даже сотни лет. Проблема в том, что если он начнется, то его будет уже не остановить: даже если температура на планете пойдет вниз, разрушение Западно Антарктического ледяного щита, однажды начавшись, уже не остановится.
Почему он необратим?
К сожалению, так бывает. У системы несколько точек равновесия, и если вывести ее из одной, то она обязательно перейдет в следующую, а не остановится по дороге. На лекциях я привожу простой пример: представьте, что на вершине горки лежит шарик. Вы его как-то зафиксировали, он стоит неподвижно, пусть и не очень устойчиво.
После этого вы шарик толкаете, и он катится вниз, пока не окажется у подножья. На половине дороги он не остановится. Точно так же и тут — действуют законы тяготения, инерции и так далее.
Эти две цифры: 65 сантиметров и 3,5 метра — что они значат для реальных людей? Кого может затопить?
Вопрос непростой, но очень интересный. Дело в том, что уровень Мирового океана повышается неравномерно. С точки зрения простой логики это не очевидно, но это так. Если в среднем океан поднимается на метр, то где-то вода станет выше на 1,5 метра, а где-то практически останется на месте.
Это связано с тем, что Земля — не идеальный по своей форме шар, по которому вода размазана тонким ровным слоем. По мере повышения уровня моря чуть-чуть меняется форма поверхности планеты, чуть-чуть меняется сила гравитации в отдельных местах.
К тому же есть вертикальные движения самой земной коры. Где-то тектонические плиты идут вверх, а где-то вниз. Конкретно в районе Петербурга земная кора со временем немного поднимается, что немножко компенсирует повышение уровня Мирового океана. Что, впрочем, не значит, что нам можно расслабиться.
И все же, если говорить о конкретных людях, то в зоне от 0 до 1 метра над текущим уровнем моря живет 230 миллионов человек. Даже повышение воды на 65 сантиметров приведет к тому, что им надо будет либо строить дамбы, либо переселяться вглубь континента.
В зоне от 0 до 10 метров над текущим уровнем моря живет миллиард — каждый восьмой человек на планете. Соответственно, подъем воды на 3,5 метра, опять же, приведет к тому, что значительная часть этих людей должна будет строить дамбы или куда-то уезжать. Еще один момент: при повышении среднего уровня океана также сильно увеличивается сила и частота наводнений за счет штормовых нагонов, приливов, цунами и т.д. Кроме того, повышение уровня моря приводит к целому ряду негативных последствий — эрозии берегов и засолению прибрежных почв.
И все же, что с Петербургом?
Я почитал высказывания журналистов и даже некоторых ученых, которые говорят, что нас это все не касается, ведь Петербург защищает дамба. Проблема в том, что это не совсем так. При повышении уровня моря на 3,5 метра город затопит. Да, не сейчас, да, через 100–200 лет, но Петербург окажется под водой.
Дело в том, что дамба защищает город от нагонных наводнений. Ветер гонит волну с запада, она мешает стоку воды из Невы, и уровень воды в реке поднимается. Чтобы этого не допустить, мы закрываем дамбу, вода из Балтики перестает поступать и проблема решается. Через несколько часов ветер утихает, дамба открывается, и все в порядке.
Однако это работает только на короткое время. Потому что все время, пока дамба закрыта, вода из Невы наполняет чашу Невской губы, причем с огромной скоростью. Пока речь идет о нескольких часах или даже о нескольких днях, подъем уровня воды в результате этого процесса оказывается меньше, чем был бы из-за нагонной волны. Но если мы вынуждены будем закрыть дамбу на недели, то город затопит той самой невской водой, которой некуда будет деваться.
Получается, что при постоянно закрытой дамбе город затопит сама Нева. А если дамбу не закрывать, то нас все же снесет морская волна. Теоретически, наверное, проблема решаемая. Дамбу можно оборудовать большими насосами, которые будут передавать невскую воду за дамбу в постоянном режиме. Минус в том, что это нарушит всю экосистему Невской губы.
Если Западный Антарктический ледник разрушится, то за какое время Мировой океан поднимется на эти самые 3,5 метра?
Речь о столетиях, 100–200 лет. Эти цифры лично у меня оставляют весьма двойственные ощущения. С одной стороны, вроде как непосредственно нам это не грозит, с другой — для наших детей и тем более внуков это будет серьезной проблемой.
Тут каждый должен ответить себе сам: после нас хоть потоп (в буквальном смысле) или все же мы должны подумать о будущем. Тем более что это — будущее, повторюсь, наших ближайших потомков.
Впрочем мы тоже кое-что почувствуем. Конечно, процесс разрушения ледников нелинейный. Сначала в море попадает сравнительно немного воды, потом все больше и больше. И все же, по прогнозам, к 2100 году Мировой океан поднимется на 0,5–1 метр.
Но это без учета того самого процесса разрушения Западно Антарктического ледового щита. Если же он начнет резко деградировать, то к концу века подъем уровня воды может составить уже 1,5–2 метра. А это грозит реальными проблемами, в том числе и нам (высота центра Петербурга около 1,5–3 метров над уровнем моря, — прим. Собака.ru).
Почему о Леднике Судного дня сейчас так много говорят?
Честно говоря, не понимаю, почему все об этом пишут конкретно сейчас. Вероятно, дело в том, что сейчас в Антарктиде экспедиционный сезон, возможно, кто-то из журналистов сейчас там, и он написал об этой теме.
Многие журналисты сейчас ссылаются на публикацию международной группы ученых в журнале Journal of Geophysical Research. В этом научном издании еще в августе 2025 года была опубликована статья американских, канадских, британских и немецких ученых. Они весьма педантично, скрупулезно описали процесс распада шельфового ледника Туэйтса за последние 20 лет. То есть не основного ледника, сползание которого даст плюс 65 сантиметров к уровню Мирового океана, а шельфа, который его подпирает.
В самом по себе процессе разрушения шельфа новости нет никакой. Еще в декабре 2021 года ученые (в том числе и авторы августовской статье) в Science выпустили текст о том, что шельфовый ледник обречен, и в течение 5–10 лет он разрушится. Вот прошло 4 года, он пока еще есть, но, судя по всему, это ненадолго.
А за его разрушением могут начаться все те процессы, о которых мы с вами говорили выше. И которые могут привести к подъему уровня воды в Мировом океане на 3,5 метра. Впрочем, это пессимистичные оценки, точно вам сейчас никто ничего не скажет.
Подождите, если шельф обречен, то ледник Туэйтса практически точно сползет в море. А за ним, весьма возможно, и Западно Атлантический ледовый щит. Получается, мы уже на пути к подъему воды на 3,5 метра через пару сотен лет? И сделать ничего нельзя? Даже если мы завтра полностью откажемся от нефти и угля?
Да, некоторые ученые говорят именно об этом. Однако сразу хотел бы сказать, это не значит, что мы можем махнуть рукой на выбросы углекислого газа и просто перенести приморские города на 3–4 метра выше.
Почему название Ледник Судного дня не самое удачное? Дело в том, что объектов аналогичных Леднику Туэйтса только в Западной Антарктиде несколько. Про них почему-то мало говорят. Однако и это еще не все. Такие же ледники есть в более холодной, восточной, части Антарктиды. Вот если там начнутся аналогичные процессы, тогда можно, что называется, тушить свет.
Если весь лед, который есть на планете, сейчас растает (как это было в эпоху динозавров), то нас ждет следующая картина: горные ледники дадут плюс полметра, Гренландия — 7 метров, Антарктида — 56 метров. То есть в пределе рост уровня Мирового океана может составить около 65 метров.
Я вам больше скажу, не обязательно смотреть на эпоху динозавров. Примерно 400 тысяч лет назад, когда на планете уже жили люди (но не люди нашего вида H. sapiens, а существа рода Homo, неандертальцы например), уровень воды был на 10–20 метров выше, хотя климат был всего на пару градусов теплее доиндустриальных отметок. Это значит, что в те времена частично распадались как раз ледники Восточной Антарктиды.
Конечно, это не значит, что если сейчас температура будет на два градуса выше, то все это произойдет моментально. На разрушение ледового щита Восточной Антарктики уйдут тысячелетия, однако палеогеография недвусмысленно нам намекает, что ничего принципиально невозможного в этом нет.
