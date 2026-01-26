Весь мир говорит о Леднике Судного дня! Что это такое? Он правда затопит десятки городов?

Что такое ледник Судного дня?

Это один из ледников Антарктиды, его официальное название, конечно же, не такое. Ученые его знают как Ледник Туэйтса, который является частью Западно Антарктического ледникового щита.

Он дрейфует, то есть постепенно сползает в море. Однако этот процесс сдерживается еще одним объектом, который имеет почти такое же название — Шельфовый Ледник Туэйтса, он расположен непосредственно над водой и служит как бы подпоркой для основного ледника.

В целом медленное сползание ледника в море — процесс нормальный, однако с Ледником Туэйтса происходит что-то необычное. Несколько десятилетий назад ученые заметили, что двигаться он стал слишком быстро, при этом заметно теряет массу. Проще говоря, он быстро тает, отдавая воду в Мировой океан, что способствует повышению уровня последнего.

До сих пор Ледник Туэтса вкладывал в этот процесс порядка 4%. Казалось бы не очень много, но для одного объекта это очень большой показатель.