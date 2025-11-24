Вторая половина осени, а в некоторых домах встречаются комары. Это из-за потепления климата? Что дальше — малярия в Петербурге?

Так теперь будет всегда?

На этот вопрос тоже существует два ответа. Утверждать, что теперь каждый сентябрь будет сопровождаться активностью комаров, разумеется, никто не готов. «В этом году кровососущие комары тех видов, что зимуют в фазе имаго, действительно позже выходят на зимовку, — говорит Сергей Медведев из Зоологического института РАН. — Это связано с теплыми сентябрем, октябрем и первой половиной ноября. В следующем году осень может быть холодной, и ситуация с комарами вернется к "базовым настройкам"».

Это связано с тем, продолжает собеседник редакции, что глобальное потепление не означает, что погода с каждым годом стабильно становится жарче. «Один год не приходится на другой, — говорит ученый. — Климат не устойчиво теплеет, он становится более нервным».

Тем не менее отрицать системные изменения, которые происходят в настоящее время, — сложно. «Потепление воздуха наблюдается на больших высотах, что позволяет комарам выживать в местах, которые раньше были для них непригодны. Изменение температуры также влияет на поведение комаров, в том числе на увеличение их плодовитости и частоты укусов», — говорит в комментарии для Собака.ru инфекционист Андрей Поздняков, главный врач клинико-диагностической лаборатории «Инвитро-Сибирь».

Так, громкой научной новостью октября стало обнаружение комаров в Исландии. Это первый случай обнаружения данного насекомого в стране в естественной среде обитания. Раньше суровый климат северного острова не позволял им выживать.

Как отмечает Сергей Медведев, меняется ареал и клещей. «Иксодовые клещи на территории северных областей уже устойчиво наблюдаются, это зафиксировано разными учреждениями», — говорит ученый. Эту же информацию подтверждали нынешним летом в научном отделе Кандалакшского природного заповедника журналистам «Комсомольской правды».