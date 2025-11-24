Вторая половина осени, а в некоторых домах встречаются комары. Это из-за потепления климата? Что дальше — малярия в Петербурге?

На фоне очень теплой осени петербуржцы продолжали сталкиваться с комарами даже в ноября. В других регионах активность клещей не заканчивается даже после октября! Это все из-за того, что климат меняется? Получается, скоро осенние комары станут нормой? А после этого в Москву и Петербург могут прийти традиционно южные болезни вроде малярии и лихорадки Зика? Разбираемся по порядку вместе с врачами и энтомологами.
«Мы убили комара позавчера», — рассказывает в беседе с Собака.ru студентка из Петербурга по имени Лида. Казалось бы, в этой истории нет ничего особенного, если не считать того, что произошла она в середине ноября, когда кровососущие насекомые, по идее, встречаться уже не должны.
Более того, Лида — далеко не единственная жительница города, пережившая в последнее время подобную встречу. «[На днях увидел комара] в своей квартире на 13 этаже в районе "Приморской", — рассказывает молодой человек по имени Никита, — значения этому не придал, летает и летает, но показалось необычным для ноября».
Наталья
Студентка из Петербурга:
«Пару недель назад, [в начале ноября], комар каждую ночь жужжал над ухом, пока я пыталась уснуть, и стабильно одаривал укусами на ногах и руках — это продолжалось примерно неделю. Немногим позже этого встретилась с комаром в ванной».
Одними комарами дело не ограничивается. Кое-где, несмотря на последний месяц осени, продолжают встречаться клещи. В Петербурге и Ленобласти о таких случаях не сообщают. Однако в других регионах России от Курской до Кировской областей укусы этих опасных насекомых все еще фиксируются врачами. В соседней Беларуси специалисты предупреждают: «клещи не уходят на "зимние каникулы"».
Откуда осенью клещи и комары?
«Здесь стоит разделять то, с чем человек встречается дома и за пределами города», — объясняет Собака.ru энтомолог, зав.лабораторией Зоологического института РАН Сергей Медведев.
Ноябрьские комары в петербургских квартирах, скорее всего, — признак не потепления климата, а скорее коммунальных проблем. «Есть специализированный подвид подвального комара Culex pipiens, который с нами с незапамятных времен сожительствует в домах, — объясняет ученый. — Риск его встретить дома определяется исключительно наличием мест для его размножения — проще говоря, затопленных подвалов (особенно в старом фонде). Если по вентиляционным ходам начинают лететь эти Culex pipiens то нужно смотреть, что находится в подвале».
Сергей Медведев
Заведующий лабораторией Зоологического института РАН:
«С клещами бывали случаи, когда дети поступали в больницы с укусами на новогодних праздниках. Опять же, дело было не в глобальном потеплении, а в моде на елки, продававшиеся с землей, чтобы дольше стояли. Клещи, находившиеся в почве, просыпались и атаковали людей».
Впрочем, добавляет ученый, фактор изменения климата также имеет место. Активность комаров в сентябре и начале октября в Петербурге вполне может быть обусловлена очень теплой погодой. «У нас на Северо-Западе традиционно оптимум для комаров был в июле, — говорит Медведев. — А тут такая радость — сентябрьская жара и еще одна дополнительная возможность вылупиться и попитаться».
То же самое, продолжает собеседник редакции, и с клещами. «У нас фактически появился пятый сезон, помимо традиционных осени, зимы, весны и лета, — отмечает он. — Период, когда стоит теплая, но "серая" погода. В этих условиях один из двух живущих в наших широтах видов клещей — Ixodes ricinus — вполне может давать пик численности, смещенный на сентябрь».
Так теперь будет всегда?
На этот вопрос тоже существует два ответа. Утверждать, что теперь каждый сентябрь будет сопровождаться активностью комаров, разумеется, никто не готов. «В этом году кровососущие комары тех видов, что зимуют в фазе имаго, действительно позже выходят на зимовку, — говорит Сергей Медведев из Зоологического института РАН. — Это связано с теплыми сентябрем, октябрем и первой половиной ноября. В следующем году осень может быть холодной, и ситуация с комарами вернется к "базовым настройкам"».
Это связано с тем, продолжает собеседник редакции, что глобальное потепление не означает, что погода с каждым годом стабильно становится жарче. «Один год не приходится на другой, — говорит ученый. — Климат не устойчиво теплеет, он становится более нервным».
Тем не менее отрицать системные изменения, которые происходят в настоящее время, — сложно. «Потепление воздуха наблюдается на больших высотах, что позволяет комарам выживать в местах, которые раньше были для них непригодны. Изменение температуры также влияет на поведение комаров, в том числе на увеличение их плодовитости и частоты укусов», — говорит в комментарии для Собака.ru инфекционист Андрей Поздняков, главный врач клинико-диагностической лаборатории «Инвитро-Сибирь».
Так, громкой научной новостью октября стало обнаружение комаров в Исландии. Это первый случай обнаружения данного насекомого в стране в естественной среде обитания. Раньше суровый климат северного острова не позволял им выживать.
Как отмечает Сергей Медведев, меняется ареал и клещей. «Иксодовые клещи на территории северных областей уже устойчиво наблюдаются, это зафиксировано разными учреждениями», — говорит ученый. Эту же информацию подтверждали нынешним летом в научном отделе Кандалакшского природного заповедника журналистам «Комсомольской правды».
Могут ли так же к нам распространиться малярийные комары?
«Что касается малярийных комаров рода Anopheles, они уже живут в наших краях», — объясняет Сергей Медведев. По его словам, это привычные обитатели побережья Балтики. «У нас южный берег Финского залива весь в зарослях и мелководьях», — говорит ученый.
Однако, продолжает собеседник редакции, вспышек инфекции не происходит. Это связано с тем, что возбудитель малярии — малярийный плазмодий (вид простейших паразитов) не успевает пройти весь жизненный цикл в природе из-за сравнительно короткого теплого периода на Северо-Западе. Соответственно, если период жаркой погоды будет устойчиво расширяться, то и вероятность вспышек опасной болезни будет постепенно расти.
Сергей Медведев
Заведующий лабораторией Зоологического института РАН:
«Малярия в наших краях уже встречалась, во время аномально теплого периода 1930-х годов. Помните, тогда пароход «Челюскин» практически прошел по Северному морскому пути? В тот период малярия фиксировалась даже в Архангельске. А в Новгороде она фиксировалась до начала 1950-х годов».
Об этом же говорит и инфекционист Андрей Поздняков. «Экстремальные климатические явления, в том числе засухи, наводнения и аномальная жара, способствуют размножению комаров и, как следствие, повышают уровень заболеваемости вирусными инфекциями. Все это может привести к возвращению переносимых комарами болезней в регионы, где эти патологии были ранее искоренены», — говорит он.
Андрей Поздняков
Главный врач клинико-диагностической лаборатории «Инвитро-Сибирь»:
«Клещи тоже меняют свой ареал обитания из-за повышения температуры, что подвергает риску новые популяции. Сегодня встречаются предположения, что изменение климата приведет к росту заболеваемости болезнью Лайма и энцефалитом в Северном полушарии. Например, обзор литературы показал, что "в США потепление на 2°C может привести к увеличению числа случаев болезни Лайма более чем на 20% в ближайшие десятилетия, а также к более раннему началу и увеличению продолжительности ежегодного сезона заболеваемости болезнью Лайма"».
Пора паниковать?
Собеседники редакции успокаивают, что пока речь идет скорее о прогнозах и тенденция, поэтому паниковать сейчас нет смысла. «Есть очень много прогностических моделей [изменения климата] и его последствий вплоть до затопления территории [Петербурга], — говорит Сергей Медведев. — Они приблизительные, так как строятся на экстраполяции текущих или прошлых трендов на будущее. Никто точно не знает, как именно поведет себя среда».
Кроме того, добавляет ученый, изменения климата происходят не мгновенно. Но даже если климат в районе Москвы или Петербурга станет существенно теплее, животному миру (в том числе и переносчикам опасных заболеваний) потребуется значительное время для адаптации.
Наконец, добавляет инфекционист Андрей Поздняков, система здравоохранения многому научилась за последние десятилетия. Поэтому, даже если опасность малярии, болезни Лайма и других «комариных» инфекций будет расти, это вовсе не означает, что нас ждут масштабные и разрушительные эпидемии. «В руках врачей и администраторов системы здравоохранения есть инструменты для предупреждения вспышек заболеваемости: вакцинация, санитарно-эпидемиологический мониторинг, просветительская работа».
Вакцины разработаны против следующих переносимых комарами болезней: туляремии, желтой лихорадки, лихорадки Денге и японского энцефалита (последние две в России не зарегистрированы). Для остальных заболеваний применяются неспецифические меры профилактики: дезинсекция, ношение средств индивидуальной защиты, ограничение общения с людьми, вернувшихся из эндемичных регионов.
Что касается патологий, вызываемых клещами, то расклад сегодня следующий: профилактическая вакцина есть только для энцефалита. Против болезни Лайма в США и Европе разработаны вакцины-кандидаты, которые сейчас проходят клинические испытания.
Впрочем, заключает энтомолог Сергей Медведев, это лишний раз показывает, что человеку не стоит относиться к природе снисходительно. «Мы должны не забывать в комфортных условиях своих городов: нельзя терять бдительность, — говорит он, — не должно быть самодовольства. Нужно соблюдать элементарные меры предосторожности, [чтобы избежать укусов потенциально опасных насекомых]».
Текст: Константин Крылов, Дарья Скаянская
Комментарии (0)