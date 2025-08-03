Число экотроп в Петербурге планируют увеличить до 25

В ответ на вопросы жителей города он сообщил, что первый трансграничный экологический маршрут «Озерная тропа» будет готов к 2026 году. Маршрут пройдет через заказники «Комаровский берег» и «Озеро Щучье».

«Что касается трансграничных маршрутов, до 2030 года мы планируем создать еще 7 маршрутов общей протяженностью около 250 км. Кроме того, мы считаем, что количество экотроп должно значительно увеличиться. В городе сейчас 17 особо охраняемых природных территорий: 10 заказников и 7 памятников природы, при этом имеется всего 6 экотроп. По поручению губернатора до 2030 года будет организовано 25 региональных маршрутов, а вместе с маршрутами Ленинградской области их будет около 30», — отметил Корабельников.

Он подчеркнул, что экотропы пользуются большим спросом у петербуржцев как направление для отдыха. Также планируется увеличить количество особо охраняемых территорий. В дополнение к существующим хотят создать заказники «Сестрорецкие дюны», «Тарховский» и «Ораниенбаумский».

«Мы рассматриваем возможность создания как минимум трех, а возможно и до пяти новых заказников в черте города. Это позволит увеличить общую площадь заповедных территорий примерно на 2000 гектаров, что станет значительным вкладом в расширение зеленых зон», — добавил Корабельников.

Ранее мы рассказывали, что в Петербурге появится первый межрегиональный экомаршрут.