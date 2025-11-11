Уборка листьев в городе: вред или польза для экосистемы? Отвечают эксперты

Какая польза от опавшей листвы

Опад — это важнейшее естественное удобрение. Листья, перегнивая, образуют компост и естественную мульчу, верхний слой почвы, который улучшает ее структуру и питает полезными веществами. «Кроме того, они защищают почву от промерзания и иссушения. А еще это источник питания для разнообразной почвенной биоты, которая влияет на плодородие почвы», — добавляет кандидат биологических наук, эксперт по лесам проекта «Земля касается каждого» Алексей Ярошенко.

Почему опад в городе убирают

Опавшие листья плохо влияют на травостой: способствуют его выпреванию, а во время перегнивания образуют подстилку, которая не дает сохранить качественный травяной покров, отмечают в Комитете по благоустройству Санкт-Петербурга. Помимо этого, мокрые листья становятся скользкими, что повышает риск падений у пешеходов и аварий на дорогах.

Еще одна причина — загрязнение почвы. Листья поглощают тяжелые металлы, сажу, автомобильные выбросы, в том числе диоксид азота, оксид углерода, свинец. Если не убирать опад вовремя, вредные вещества могут аккумулироваться в почве, попасть в растения и грунтовые воды

«Опад также может служить местом зимовки каштановой минирующей моли — широко распространенного вредителя конских каштанов в российских городах», — отмечает кандидат биологических наук, эксперт по лесам проекта «Земля касается каждого» Алексей Ярошенко. А под толстым слоем листвы могут разводиться плесень, грибки, грызуны, что ухудшает санитарное состояние городской среды, особенно рядом с жилыми домами.

Помимо этого, в городах стало меньше редуцентов — организмов, которые разлагают органику, считает дендролог АБ Heads Group, участник седьмого потока программы Архитекторы.рф Владислав Крестинин. «В парке листовой опад не уйдет за зиму, как в лесу. Но даже если что-то останется на весну, то трава, пробиваясь, все равно вырастет», — добавляет он.