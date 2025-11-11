Уборка листьев в городе: вред или польза для экосистемы? Отвечают эксперты

Ежегодно среди экологов и обычных жителей разгорается спор: нужно ли убирать листву в городе. Собака.ru узнала у экспертов о плюсах и минусах опада для экосистемы и куда жаловаться на ненадлежащую уборку в Петербурге.
Какая польза от опавшей листвы
Опад — это важнейшее естественное удобрение. Листья, перегнивая, образуют компост и естественную мульчу, верхний слой почвы, который улучшает ее структуру и питает полезными веществами. «Кроме того, они защищают почву от промерзания и иссушения. А еще это источник питания для разнообразной почвенной биоты, которая влияет на плодородие почвы», — добавляет кандидат биологических наук, эксперт по лесам проекта «Земля касается каждого» Алексей Ярошенко.
Почему опад в городе убирают
Опавшие листья плохо влияют на травостой: способствуют его выпреванию, а во время перегнивания образуют подстилку, которая не дает сохранить качественный травяной покров, отмечают в Комитете по благоустройству Санкт-Петербурга. Помимо этого, мокрые листья становятся скользкими, что повышает риск падений у пешеходов и аварий на дорогах.
Еще одна причина — загрязнение почвы. Листья поглощают тяжелые металлы, сажу, автомобильные выбросы, в том числе диоксид азота, оксид углерода, свинец. Если не убирать опад вовремя, вредные вещества могут аккумулироваться в почве, попасть в растения и грунтовые воды
«Опад также может служить местом зимовки каштановой минирующей моли — широко распространенного вредителя конских каштанов в российских городах», — отмечает кандидат биологических наук, эксперт по лесам проекта «Земля касается каждого» Алексей Ярошенко. А под толстым слоем листвы могут разводиться плесень, грибки, грызуны, что ухудшает санитарное состояние городской среды, особенно рядом с жилыми домами.
Помимо этого, в городах стало меньше редуцентов — организмов, которые разлагают органику, считает дендролог АБ Heads Group, участник седьмого потока программы Архитекторы.рф Владислав Крестинин. «В парке листовой опад не уйдет за зиму, как в лесу. Но даже если что-то останется на весну, то трава, пробиваясь, все равно вырастет», — добавляет он.
Стоит ли все-таки убирать листву в городе или нет?
Единого решения нет — важно учитывать место и контекст. «На некоторых типах газонов (там, где неубранные листья могут приводить к выпреванию травостоя), на улицах и дорогах убирать опавшие листья необходимо. В лесах, парках и скверах, во дворах под кронами деревьев и кустарников, где листовой опад обогащает почву мертвым органическим веществом, — не нужно», считает Алексей Ярошенко.
Самая большая проблема для окружающей среды — отправление собранной листвы на полигоны, где она не перегнивает, а консервируется, считает Владислав Крестинин. «Например, в польском городе Рыбник опавшую листву в парках не убирают, а раскладывают у деревьев: кучи из листьев служат зимой домиками для ежей». В Берлине, листья не сжигают, а перерабатывают в компост, который используют для удобрений. Возможно, одну из этих практик мог бы перенять и Петербург, размышляет эксперт.
Кто отвечает за уборку листвы в Петербурге
За уборку опавших листьев во дворах отвечают чаще всего местные управляющие компании, на дорогах и тротуарах — дорожные предприятия и организации; в парках, садах и скверах — садово-парковые предприятия Комитета по благоустройству Санкт-Петербурга. Контроль за качеством, объемом и сроками ведет СПб ГКУ «Центр комплексного благоустройства».
Пожаловаться на ненадлежащую уборку дорог можно в дежурные службы — номера телефонов доступны на сайте Комитета по благоустройству Санкт-Петербурга. Еще в ведомстве есть дежурная служба 8 (812) 314-60-13, где принимают обращения от горожан.
