В мире восстанавливают не только леса, но и болота! Что?! Да! Зачем кому-то нужны топи? Как они спасают планету от перегрева?

В сентябре стало известно, что страны Балтии намерены восстановить болота на восточной границе. Их мотив геополитический, но на самом деле восстановление топей — мировой тренд. Самые разные страны заново запускают воды и оживляют давно осушенные болота. Зачем они это делают? Разве это не рассадник гнили, болезней и комаров? Какую роль болота играют в борьбе с глобальным потеплением? И как болота помогают изучать самые неожиданные страницы истории? На эти вопросы Собака.ru отвечает доцент СПбГУ Ольга Галанина.
Люди правда спасают болота?
О том, что болота надо охранять начали говорить где-то в 1980-е годы. Первыми, кто об этом задумался, насколько я знаю, стали наши белорусские коллеги. Примерно в это время как раз ими предлагаются проекты повторного обводнения осушенных болот.
Зачем вообще восстанавливать или защищать еще не осушенные болота?
Во-первых, это связано с той ролью, которую болота играют в биосфере. Постепенно мы пришли к пониманию, что болота — это не только источник торфа, они активно участвуют в газообмене. Подобные системы накапливают углерод и метан, а это не что иное, как парниковые газы, которые в результате не попадают в атмосферу. Когда мы осушаем болото и сжигаем торф, мы как раз выпускаем тот самый углерод, который был там надежно захоронен, усиливая глобальное потепление.
Во-вторых, болота — это источник чистой воды. Они поддерживают локальный микроклимат, на болотах берут начало многие ручьи и реки. В-третьих, есть даже такая книга ученой Елены Галиной «Аптека на болоте». Подобные экосистемы — это источник лекарственных трав. Там же растут ценные ягоды, гнездятся редкие (в том числе краснокнижные) птицы, туда заходят звери.
Наконец, болота — это наша история. Вообще сейчас считается крайне неразумным сжигать торф. И дело не только в изменении климата. Когда мы отправляем торф в печку, мы уничтожаем нашу историю. К примеру, болота на Северо-Западе России образовались 5—6 тысяч лет назад, все эти тысячелетия пропадают в огне электростанций.
А какой прок в такой «истории»?
Если пробурить слой торфа, то он покажет, что происходило в этой местности тысячи лет назад. Этим занимаются такие ученые как палеогеографы. В торфе захоронена пыльца растений, которая попадала в тот или иной слой торфа в зависимости от окружающей обстановке в момент его формирования.
Получив образцы, можем понять, был вокруг лес (тогда мы обнаружим пыльцу лесных растений) или поселения человека (тогда там будет пыльца окультуренных злаков). Мы можем сказать было влажно сухо, тепло или холодно. Все это реально реконструировать на основе изучения болотного торфа.
Насколько сложно восстанавливать осушенные болота?
Это крайне тяжело и очень дорого. Приведу пример — белорусские коллеги разработали проект по обводнению Докудовского болота. Там половина болота была отведена под торфодобычу, а вторую пытались сохранять.
Но это практически не работало — если часть болота осушена, то нарушается весь гидрологический режим. Вторая часть страдает, несмотря на все наши усилия. Я была там. Во второй части, не затронутой торфодобычей, исчезли сфагновые мхи, которые удерживают влагу. По сути вся поверхность превратилась в мертвый торфяник, который порос голубикой.
А есть ли удачные кейсы?
Да, в Австрии восстанавливали альпийские болота, которые осушили давным-давно, чтобы выпасать коров. Есть хороший опыт по восстановлению болот у наших прибалтийских коллег — в Литве и Латвии. Они засыпают дренажные каналы, создают торфяные дамбы.
Но в целом, безусловно, осушить болото намного проще, чем потом его заново обводнить.
А в России такие примеры есть?
Да, проекты по обводнению осушенных болот активно реализовывались в 2013—2018 годах в Московской области. К этой мере прибегли по итогам пожаров 2010-х годов.
Кстати, еще одна причина для сбережения болот. Мы много обсуждаем лесные пожары, но горят во-многом как раз осушенные торфяники, заброшенные торфяники, недовыработанные торфяники. Именно это произошло во время памятных пожаров в Подмосковье в 2010-м году.
Также сейчас проекты по обводнению ранее осушенных болот запущены в Тверской области.
Но ведь болота — источник для комаров, а следовательно рассадник для болезней?
Вообще миф, что на болоте много комаров. Если вы приедете на Сестрорецкое болото, то увидите, что там насекомы не очень-то комфортно. Там постоянно ветер. Вообще на верховых болотах (а в наших широтах преобладают именно они) комары не так часто встречаются.
Могут водиться слепни, особенно если рядом есть человеческие поселения. Но комаров встретить сложнее.
Насколько актуальна защита болот на Северо-Западе? Как будто бы вокруг Петербурга недостатка в болотах нет.
Петербург наступает на болота, находится в постоянном конфликте с окружающим болотом. К примеру, район Шушары, что это, как расшифровывается его название? Suosaariм — в переводе с финского болотный остров. То есть там были болота, которые к настоящему времени разрушены.
Как-то раз я своему студенты давала тему диплома — оценить состояние болот на Карельском перешейке. Что он выяснил? Согласно книжкам, в Ленобласти порядка 10% площади — это болота. Но когда он посмотрел спутниковые снимки, обрисовал контуры экосистем, выяснилось, что значительная часть болот осушены, освоены садоводами или там добывают торф. Так что состояние болот в Ленобласти нельзя оценить на пятерку, скорее, на три с плюсом.
К примеру, под угрозой в районе Белоострова находится болото Канавное — оно находится на другой стороне реки Сестры от знаменитого Сестрорецкого болота. Его осушали, оно страшн горело, однако остатки болотной экосистемы в нем остались. Оно находится прямо на территории Петербурга, там есть краснокнижные мхи, но на его территории хотят то организовать стройку, то разбить гольф-клуб. Я думаю, что сохранению этой экосистемы надо уделить внимание.
А бывает так, что город может найти общий язык с болотом?
Вполне. В мае я была на конференции в Казани и там прямо на территории города есть экотропа через прибрежные заросли озера Кабан.
Коллеги гуляли и это произвело на них колоссальное впечатление. Прямо в городской черте можно увидеть редких птиц, болотные растения. Это здорово.
