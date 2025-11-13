В мире восстанавливают не только леса, но и болота! Что?! Да! Зачем кому-то нужны топи? Как они спасают планету от перегрева?

Зачем вообще восстанавливать или защищать еще не осушенные болота?

Во-первых, это связано с той ролью, которую болота играют в биосфере. Постепенно мы пришли к пониманию, что болота — это не только источник торфа, они активно участвуют в газообмене. Подобные системы накапливают углерод и метан, а это не что иное, как парниковые газы, которые в результате не попадают в атмосферу. Когда мы осушаем болото и сжигаем торф, мы как раз выпускаем тот самый углерод, который был там надежно захоронен, усиливая глобальное потепление.

Во-вторых, болота — это источник чистой воды. Они поддерживают локальный микроклимат, на болотах берут начало многие ручьи и реки. В-третьих, есть даже такая книга ученой Елены Галиной «Аптека на болоте». Подобные экосистемы — это источник лекарственных трав. Там же растут ценные ягоды, гнездятся редкие (в том числе краснокнижные) птицы, туда заходят звери.

Наконец, болота — это наша история. Вообще сейчас считается крайне неразумным сжигать торф. И дело не только в изменении климата. Когда мы отправляем торф в печку, мы уничтожаем нашу историю. К примеру, болота на Северо-Западе России образовались 5—6 тысяч лет назад, все эти тысячелетия пропадают в огне электростанций.