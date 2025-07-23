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В Финском заливе заметили дельфинов

Животных наблюдали примерно в 50 километрах от Петербурга. Ученые предположили, что на кадрах афалины.

kkaplin / Shutterstock

Местный житель на днях заснял, как дельфины плывут в Финском заливе неподалеку от Зеленогорска, и отправил видео в Институт океанологии имени П.П. Ширшова РАН. Ученые допустили, что это могут быть афалины. До середины прошлого столетия их часто можно было наблюдать в Балтийском море, но из-за двух мировых войн и использования хлорорганических пестицидов (их обычно используют для борьбы с сорняками, вредителями, грибковыми заболеваниями) водоем стал одним из самых грязных в мире, и дельфины стали редкостью, отметил старший научный сотрудник лаборатории морских млекопитающих Института океанологии имени Ширшова РАН, кандидат биологических наук Антон Чернецкий. 

«Возможно, это появление дельфинов свидетельствует о том, что экологическая ситуация улучшается, и однажды морские млекопитающие смогут вернуться на свои прежние места», — надеются океанологи. 

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