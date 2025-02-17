Личный опыт: как я чистила пляж и отмывала птиц от мазута в Анапе

Я волонтерю со студенчества. Во время учебы на журфаке вступила в объединение Добровольных лесных пожарных. Это сообщество людей, которые наравне с профессионалами тушат пожары в заповедниках и заказниках. С тех пор каждую весну патрулирую национальный парк «Угра» в Калужской области. Параллельно работаю медиакоординатором в независимом экологическом проекте «Земля касается каждого».

Стыдно признаться, но когда появились первые новости о крушении двух танкеров в Керченском проливе, сначала не придала им значения. Ежегодно в России происходит тысячи нефтеразливов. Лишь после оценок экспертов поняла: это самая серьезная экологическая катастрофа за последние несколько лет. Захотелось помочь. Я одним днем приняла решение, что нужно ехать. Родные и близкие удивились, что так резко сорвалась с места. Друг даже написал: «Теперь стало понятно, какого именно размера шило в твоей жопе». Коллеги поддержали меня, поэтому отпроситься с работы не составило труда. Уже в два часа ночи 22 декабря я купила билеты на самолет и 23 числа была в Анапе: 4 часа занял полет, 6,5 часов — дорога на автобусе до города.

Я приехала в Анапу ровно через неделю после катастрофы и всего на три дня. Остановилась в первой попавшейся гостинице. На тот момент власти еще не успели организовать жилье для волонтеров, поэтому каждый разбирался с этим вопросом как мог. Позже узнала, что некоторые местные готовы бесплатно размещать у себя приезжих.