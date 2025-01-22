Завод по переработке пластика появится в Петербурге

Акционерное общество «Технологии низкотемпературного катализа» (ТНК) получило разрешение на строительство научно-производственного комплекса по отработке технологий низкотемпературного катализа. В проект планируют инвестировать более 2 млрд рублей, пишет РБК.

Разрешение на строительство действует до 20 января 2026 года. На участке площадью 1,6 га построят здание площадью 3,5 тысяч квадратных метров, на котором будут из переработанного пластика делать углеводородную смесь (топливо). Ее планируют поставлять предприятиям нефтехимического сектора.