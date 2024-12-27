Открытие пунктов приема опасных отходов и борьба с борщевиком: экоактивисты подводят итоги 2024 года в Петербурге

Положительная тенденция в Петербурге.

Растет количество экологически осознанных людей — примерно на 14% увеличилось количество клиентов «Переработкинской» с начала года. Компании внедряют раздельный сбор отходов и другие полезные практики не как маркетинговый инструмент, а потому что им это действительно важно. Если раньше мы работали в основном с малым бизнесом, то в этом году к нам подключились многие крупные компании: Melon Fashion Group, «Подписные издания» и другие.

Отрицательная тенденция в Петербурге.

Проваленная «мусорная реформа». Длится она уже несколько лет, но ничего не меняется в лучшую сторону: тарифы на вывоз отходов повышены, монополия процветает, настоящего раздельного сбора нет, а незаконные свалки по-прежнему существуют.

Чем вам запомнился 2024-й?

2024-й стал для «Переработкинской» годом осознания: мы поняли, что лучше быть финансово устойчивыми и делать хорошие дела для меньшего количества людей и проектов, чем выкладываться на все сто, но бояться заглянуть в завтрашний день. Сегодня мы полностью перешли на коммерческое направление, что дало нам финансовую независимость и больше свободного времени на развитие других направлений.

В 2024 году мы запустили два новых проекта. Pererabotala — апсайкл-проект, который использует неперерабатываемую упаковку для изготовления новых полезных предметов. Его развивает Таня, соосновательница «Переработкинской». И Yebio — экспериментальная лаборатория, где мы создаем новые материалы из отходов на растительной основе: кофейного жмыха, апельсиновых корок, очистков овощей и фруктов, опавшей листвы и других.

С какими сложностями вы столкнулись в 2024-м?

Проблемы с поиском квалифицированного персонала и неизменно растущими арендными платежами.

Что бы вы взяли с собой в 2025-й, а что хотели бы оставить в прошлом?

В 2025-й я бы взял всех клиентов «Переработкинской» — многие с нами уже около 5 лет. Оставить в уходящем году стоит те проекты, что пришли «спасти экологию», предлагая краткосрочные решения. Я не готов называть их вслух, но было несколько попыток запустить похожие проекты по вывозу вторсырья. Обычно они устанавливали искусственно заниженные цены, чтобы повысить конкурентоспособность и работали от нескольких месяцев до года, а затем прекращали работу. Важно понимать: в нашей сфере требуется много навыков и гигантский опыт, а не просто умение доставлять втосырье из точки А в точку Б.

Что бы вы пожелали Петербургу и горожанам в 2025-м?

Любить себя и других людей. Экологичность начинается в голове, а помогают в этом гуманистические ценности.