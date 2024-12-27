Открытие пунктов приема опасных отходов и борьба с борщевиком: экоактивисты подводят итоги 2024 года в Петербурге

Проваленная «мусорная реформа», открытие пунктов приема опасных отходов, борьба с борщевиком и приостановка работы 7Other, где перерабатывали редкие и сложные пластики: по просьбе Собака.ru сооснователь «Переработкинской» Александр Широбовоков, создатель «Чистых игр» Дмитрий Иоффе, председатель правления Ассоциации «РазДельный сбор» Татьяна Нагорская, основательница экопроекта «Зеленка» Юлия Акимова подводят итоги 2024-го в Петербурге и делятся планами на 2025-й.
Александр Широбоков, сооснователь «Переработкинской»
Положительная тенденция в Петербурге.
Растет количество экологически осознанных людей — примерно на 14% увеличилось количество клиентов «Переработкинской» с начала года. Компании внедряют раздельный сбор отходов и другие полезные практики не как маркетинговый инструмент, а потому что им это действительно важно. Если раньше мы работали в основном с малым бизнесом, то в этом году к нам подключились многие крупные компании: Melon Fashion Group, «Подписные издания» и другие.
Отрицательная тенденция в Петербурге.
Проваленная «мусорная реформа». Длится она уже несколько лет, но ничего не меняется в лучшую сторону: тарифы на вывоз отходов повышены, монополия процветает, настоящего раздельного сбора нет, а незаконные свалки по-прежнему существуют.
Чем вам запомнился 2024-й?
2024-й стал для «Переработкинской» годом осознания: мы поняли, что лучше быть финансово устойчивыми и делать хорошие дела для меньшего количества людей и проектов, чем выкладываться на все сто, но бояться заглянуть в завтрашний день. Сегодня мы полностью перешли на коммерческое направление, что дало нам финансовую независимость и больше свободного времени на развитие других направлений.
В 2024 году мы запустили два новых проекта. Pererabotala — апсайкл-проект, который использует неперерабатываемую упаковку для изготовления новых полезных предметов. Его развивает Таня, соосновательница «Переработкинской». И Yebio — экспериментальная лаборатория, где мы создаем новые материалы из отходов на растительной основе: кофейного жмыха, апельсиновых корок, очистков овощей и фруктов, опавшей листвы и других.
С какими сложностями вы столкнулись в 2024-м?
Проблемы с поиском квалифицированного персонала и неизменно растущими арендными платежами.
Что бы вы взяли с собой в 2025-й, а что хотели бы оставить в прошлом?
В 2025-й я бы взял всех клиентов «Переработкинской» — многие с нами уже около 5 лет. Оставить в уходящем году стоит те проекты, что пришли «спасти экологию», предлагая краткосрочные решения. Я не готов называть их вслух, но было несколько попыток запустить похожие проекты по вывозу вторсырья. Обычно они устанавливали искусственно заниженные цены, чтобы повысить конкурентоспособность и работали от нескольких месяцев до года, а затем прекращали работу. Важно понимать: в нашей сфере требуется много навыков и гигантский опыт, а не просто умение доставлять втосырье из точки А в точку Б.
Что бы вы пожелали Петербургу и горожанам в 2025-м?
Любить себя и других людей. Экологичность начинается в голове, а помогают в этом гуманистические ценности.
Татьяна Нагорская, председатель правления Ассоциации «РазДельный сбор»
Роман Саблин, Татьяна Нагорская, Дмитрий Иоффе
Положительная тенденция в Петербурге.
Радует, что комитет по природопользованию открывает все больше пунктов приема опасных отходов. По официальным данным, в 2024 году запустили 23 экопункта, два экомобиля и 530 экотерминалов. Наш город является безальтернативным лидером России в этом вопросе. И демонстрирует, что можно собирать широкий спектр отходов, например, лекарства, и одновременно увеличивать шаговую доступность.
Еще депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга серьезно занялись проблемой распространения борщевика. Они изучили опыт соседей: Ленинградской области и Республики Беларусь. В ноябре провели семинар с участием ученых. Надеюсь, результатом станет закон Санкт-Петербурга о борьбе с инвазивными видами растений и законодательная инициатива для Федерального закона РФ о растительном мире, что включает запрет на ввоз новых и борьбу с имеющимися инвазивными видами в стране.
Отрицательная тенденция в Петербурге.
Многие экопроекты на грани закрытия или уже закрыты. Например, на неопределенный срок приостановила работу площадка 7Other, где занимались переработкой редких и сложных пластиков. Могут исчезнуть большинство некоммерческих проектов, которые передавали туда собранное вторсырье. При этом экоцентр «Сборка» открылся после переезда на новом месте и комитет по природопользованию запустил два экоцентра. Но, в целом, картина не оптимистичная.
Чем вам запомнился 2024-й?
В 2024 году мы начали проект #беспакетность, призванный стимулировать граждан отказаться от пластиковых пакетов. Волонтеры рассказывают, как уменьшить вред от упаковки. Запустили большую социальную рекламу телефона нашей службы поддержки, куда могут позвонить петербуржцы и задать любой свой вопрос по экологической теме. Этот проект вошел в дайджест ESG-инициатив.
Что бы вы пожелали Петербургу и горожанам?
Заботьтесь о себе, друзьях, Петербурге. Будьте терпимее, помогайте друг другу.
Юлия Акимова, основательница экопроекта «Зеленка»
Положительная тенденция в Петербурге.
Развивается инфраструктура для раздельного сбора. В 2024 году открылось два новых полнофракционных центра по приему вторсырья: «Сборка» на Газовой и «Зеленка» на Выборгском шоссе.
Отрицательная тенденция в Петербурге.
В конце года закрылся пункт приема вторсырья 7Other на Софийской, с которым сотрудничали более 20 экопроектов Петербурга и Ленобласти. Теперь необходимо искать альтернативы — часть редких и сложных пластиков больше никто не принимает в городе.
Чем вам запомнился 2024-й?
В этом году нам удалось открыть второй пункт «Зеленки». В 2025-м планируем развить его до полноценного экоцентра с музеем и экоярмарками. Разработали концепцию ЭКОтехнопарка по приему и переработке редких фракций: мягкий пластик, полистирол, корекс, пауч. Надеемся, в 2025-м начать реализацию проекта при помощи городских программ поддержки.
С какими сложностями вам пришлось столкнуться?
В этом году проект был как никогда убыточен, много средств ушло на ремонт пункта приема вторсырья на Озерках. Но нам все же удалось привлечь к проекту спонсоров, в том числе Невского экологического оператора.
Что бы вы пожелали Петербургу и горожанам в 2025-м?
Перестать перекладывать ответственность за свои действия и потребительские привычки на других. Стремиться самостоятельно делать наш город чище и быть примером для родных и близких.
Дмитрий Иоффе, создатель «Чистых игр»
Положительная тенденция в Петербурге.
Рост экологической осознанности граждан.
Отрицательная тенденция.
Недостаточная работа с НКО.
Чем вам запомнился 2024-й?
Наш Семейный Турнир Камчатского края по Чистым играм стал победителем конкурса Фонда Президентских грантов. Это командные соревнования, где участники не только собирают и сортируют отходы, но и решают экологические загадки. Провели Евразийский Кубок Чистоты в России, Узбекистане, Беларуси, Таджикистане, Казахстане и Кыргызстане: собрали более 110 тонн отходов. Придумали проект «Чисто по-знакомству» — это Чистые Игры для эйчаров и студентов, где участники могут познакомиться в неформальной обстановке. Впервые провели его на Молодежном дне ВЭФ в 2024 году.
Сложности, с которыми вам пришлось столкнуться в 2024 году.
Одной из главных проблем стало сокращение финансирования для НКО. Многие компании уменьшили свои инвестиции в социальные и экологические проекты, поэтому все сложнее проводить новые мероприятия. Однако мы смогли адаптироваться к новым условиям, нашли альтернативные источники дохода и партнеров.
Что хотите взять с собой в 2025 год?
Хочу сохранить растущий интерес общества к экологии.
Что бы вы пожелали Петербургу и горожанам?
Новых парков и общественных пространств. Чтобы в 2025 году больше людей заботились об окружающей среде и участвовали в экологических акциях. И мы в этом поможем!
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