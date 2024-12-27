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Экология

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Открытие пунктов приема опасных отходов и борьба с борщевиком: экоактивисты подводят итоги 2024 года в Петербурге

Проваленная «мусорная реформа», открытие пунктов приема опасных отходов, борьба с борщевиком и приостановка работы 7Other, где перерабатывали редкие и сложные пластики: по просьбе Собака.ru сооснователь «Переработкинской» Александр Широбовоков, создатель «Чистых игр» Дмитрий Иоффе, председатель правления Ассоциации «РазДельный сбор» Татьяна Нагорская, основательница экопроекта «Зеленка» Юлия Акимова подводят​​​​​​​ ​​​​​​​итоги 2024-го в Петербурге и делятся планами на 2025-й. 

Коллаж: Диляра Керимбаева
Александр Широбоков

Сооснователь «Переработкинской»
Татьяна Нагорская

Председатель правления Ассоциации «РазДельный сбор»
Юлия Акимова

Основательница экопроекта «Зеленка»
Дмитрий Иоффе

Создатель «Чистых игр»

Александр Широбоков, сооснователь «Переработкинской»

Архив Александра Широбокова

Положительная тенденция в Петербурге. 

Растет количество экологически осознанных людей — примерно на 14% увеличилось количество клиентов «Переработкинской» с начала года. Компании внедряют раздельный сбор отходов и другие полезные практики не как маркетинговый инструмент, а потому что им это действительно важно. Если раньше мы работали в основном с малым бизнесом, то в этом году к нам подключились многие крупные компании: Melon Fashion Group, «Подписные издания» и другие.

Отрицательная тенденция в Петербурге.

Проваленная «мусорная реформа». Длится она уже несколько лет, но ничего не меняется в лучшую сторону: тарифы на вывоз отходов повышены, монополия процветает, настоящего раздельного сбора нет, а незаконные свалки по-прежнему существуют. 

Чем вам запомнился 2024-й?

2024-й стал для «Переработкинской» годом осознания: мы поняли, что лучше быть финансово устойчивыми и делать хорошие дела для меньшего количества людей и проектов, чем выкладываться на все сто, но бояться заглянуть в завтрашний день. Сегодня мы полностью перешли на коммерческое направление, что дало нам финансовую независимость и больше свободного времени на развитие других направлений.

В 2024 году мы запустили два новых проекта. Pererabotala — апсайкл-проект, который использует неперерабатываемую упаковку для изготовления новых полезных предметов. Его развивает Таня, соосновательница «Переработкинской». И Yebio — экспериментальная лаборатория, где мы создаем новые материалы из отходов на растительной основе: кофейного жмыха, апельсиновых корок, очистков овощей и фруктов, опавшей листвы и других.

С какими сложностями вы столкнулись в 2024-м?

Проблемы с поиском квалифицированного персонала и неизменно растущими арендными платежами.

Что бы вы взяли с собой в 2025-й, а что хотели бы оставить в прошлом?

В 2025-й я бы взял всех клиентов «Переработкинской» — многие с нами уже около 5 лет. Оставить в уходящем году стоит те проекты, что пришли «спасти экологию», предлагая краткосрочные решения. Я не готов называть их вслух, но было несколько попыток запустить похожие проекты по вывозу вторсырья. Обычно они устанавливали искусственно заниженные цены, чтобы повысить конкурентоспособность и работали от нескольких месяцев до года, а затем прекращали работу. Важно понимать: в нашей сфере требуется много навыков и гигантский опыт, а не просто умение доставлять втосырье из точки А в точку Б. 

Что бы вы пожелали Петербургу и горожанам в 2025-м?

Любить себя и других людей. Экологичность начинается в голове, а помогают в этом гуманистические ценности.

Татьяна Нагорская, председатель правления Ассоциации «РазДельный сбор»

Роман Саблин, Татьяна Нагорская, Дмитрий Иоффе
Архивы Собака.ru

Роман Саблин, Татьяна Нагорская, Дмитрий Иоффе

Положительная тенденция в Петербурге.

Радует, что комитет по природопользованию открывает все больше пунктов приема опасных отходов. По официальным данным, в 2024 году запустили 23 экопункта, два экомобиля и 530 экотерминалов. Наш город является безальтернативным лидером России в этом вопросе. И демонстрирует, что можно собирать широкий спектр отходов, например, лекарства, и одновременно увеличивать шаговую доступность.

Еще депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга серьезно занялись проблемой распространения борщевика. Они изучили опыт соседей: Ленинградской области и Республики Беларусь. В ноябре провели семинар с участием ученых. Надеюсь, результатом станет закон Санкт-Петербурга о борьбе с инвазивными видами растений и законодательная инициатива для Федерального закона РФ о растительном мире, что включает запрет на ввоз новых и борьбу с имеющимися инвазивными видами в стране. 

Отрицательная тенденция в Петербурге. 

Многие экопроекты на грани закрытия или уже закрыты. Например, на неопределенный срок приостановила работу площадка 7Other, где занимались переработкой редких и сложных пластиков. Могут исчезнуть большинство некоммерческих проектов, которые передавали туда собранное вторсырье. При этом экоцентр «Сборка» открылся после переезда на новом месте и комитет по природопользованию запустил два экоцентра. Но, в целом, картина не оптимистичная. 

Чем вам запомнился 2024-й?

В 2024 году мы начали проект #беспакетность, призванный стимулировать граждан отказаться от пластиковых пакетов. Волонтеры рассказывают, как уменьшить вред от упаковки. Запустили большую социальную рекламу телефона нашей службы поддержки, куда могут позвонить петербуржцы и задать любой свой вопрос по экологической теме. Этот проект вошел в дайджест ESG-инициатив. 

Что бы вы пожелали Петербургу и горожанам?

Заботьтесь о себе, друзьях, Петербурге. Будьте терпимее, помогайте друг другу.

Юлия Акимова, основательница экопроекта «Зеленка»

Архив Юлии Акимовой

Положительная тенденция в Петербурге. 

Развивается инфраструктура для раздельного сбора. В 2024 году открылось два новых полнофракционных центра по приему вторсырья: «Сборка» на Газовой и «Зеленка» на Выборгском шоссе. 

Отрицательная тенденция в Петербурге. 

В конце года закрылся пункт приема вторсырья 7Other на Софийской, с которым сотрудничали более 20 экопроектов Петербурга и Ленобласти. Теперь необходимо искать альтернативы — часть редких и сложных пластиков больше никто не принимает в городе.

Чем вам запомнился 2024-й?

В этом году нам удалось открыть второй пункт «Зеленки». В 2025-м планируем развить его до полноценного экоцентра с музеем и экоярмарками. Разработали концепцию ЭКОтехнопарка по приему и переработке редких фракций: мягкий пластик, полистирол, корекс, пауч. Надеемся, в 2025-м начать реализацию проекта при помощи городских программ поддержки.

С какими сложностями вам пришлось столкнуться?

В этом году проект был как никогда убыточен, много средств ушло на ремонт пункта приема вторсырья на Озерках. Но нам все же удалось привлечь к проекту спонсоров, в том числе Невского экологического оператора. 

Что бы вы пожелали Петербургу и горожанам в 2025-м?

Перестать перекладывать ответственность за свои действия и потребительские привычки на других. Стремиться самостоятельно делать наш город чище и быть примером для родных и близких.

Дмитрий Иоффе, создатель «Чистых игр»

Георгий Кардава

Положительная тенденция в Петербурге.

Рост экологической осознанности граждан.

Отрицательная тенденция.

Недостаточная работа с НКО.

Чем вам запомнился 2024-й?

Наш Семейный Турнир Камчатского края по Чистым играм стал победителем конкурса Фонда Президентских грантов. Это командные соревнования, где участники не только собирают и сортируют отходы, но и решают экологические загадки. Провели Евразийский Кубок Чистоты в России, Узбекистане, Беларуси, Таджикистане, Казахстане и Кыргызстане: собрали более 110 тонн отходов. Придумали проект «Чисто по-знакомству» — это Чистые Игры для эйчаров и студентов, где участники могут познакомиться в неформальной обстановке. Впервые провели его на Молодежном дне ВЭФ в 2024 году.

Сложности, с которыми вам пришлось столкнуться в 2024 году. 

Одной из главных проблем стало сокращение финансирования для НКО. Многие компании уменьшили свои инвестиции в социальные и экологические проекты, поэтому все сложнее проводить новые мероприятия. Однако мы смогли адаптироваться к новым условиям, нашли альтернативные источники дохода и партнеров.

Что хотите взять с собой в 2025 год? 

Хочу сохранить растущий интерес общества к экологии. 

Что бы вы пожелали Петербургу и горожанам?

Новых парков и общественных пространств. Чтобы в 2025 году больше людей заботились об окружающей среде и участвовали в экологических акциях. И мы в этом поможем!

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