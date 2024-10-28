В Петербурге появились новые мобильные лаборатории мониторинга качества воздуха. Как они работают? В каких районах больше всего загрязнений?

Петербург приобрел новые мобильные лаборатории мониторинга качества воздуха, которые позволяют распознать 140 загрязняющих веществ— примерно в 5 раз больше, чем могут автоматические станции. Собака.ru рассказывает о принципах работы мобильных лабораторий и в чем их преимущества.
Как в Петербурге анализируют качество воздуха
В городе есть 25 автоматических станций и три передвижных лаборатории, которые следят за качеством воздуха. Принцип работы у них одинаковый: пробоотборное устройство на крыше забирает воздух и поставляет его в газоанализатор, который исследует состав пробы и выдает результат на экран монитора. Мобильная станция с помощью навигатора привязывает точки отбора к координатам с указанием времени. Далее специалисты формируют протокол исследования. При наличии нарушений информацию в тот же день передают в надзорные ведомства, например, в Росприроднадзор, Роспотребнадзор и природоохранную прокуратуру. «Если выявлен факт превышения предельно допустимой концентрации загрязняющего вещества и установлено, что объект негативного воздействия подлежит региональному надзору, Комитет принимает соответствующие меры», — уточняет ведущий специалист отдела экологического мониторинга Евгений Бородин.
Отличие мобильных лабораторий от стационарных в том, что они могут выезжать на конкретную точку по заявке и измерять больше параметров качества воздуха. Для сравнения автоматические станции определяют всего 21 параметр: углерода оксид, диоксид азота, озон, аммиак, дигидросульфид, бензол, стирол и другие. Передвижные лаборатории — 29 компонентов. В октябре власти Петербурга закупили три новые, что способны распознать 140 компонентов: от метилацилата до метиламмиака.
«У новых мобильных лабораторий предусмотрена возможность проведения измерений с электропитанием от встроенных аккумуляторных батарей. Раньше нам приходилось вытаскивать генератор, чтобы делать замеры. Это создавало некий дискомфорт и шум, а значит работать ночью было невозможно. Сейчас мы имеем возможность измерять качество воздуха в любое время суток в бесшумном режиме», — добавляет Евгений Бородин.
Передвижные лаборатории выезжают по заявкам, оставленным петербуржцами в Мобильной экологической дежурной службе (МЭДС). Чтобы данные о качестве воздуха были более достоверными, оператор мобильной лаборатории делает три замера раз в 20 минут в конкретной точке.
«Увеличение количества передвижных лабораторий до 5 — лишь одно из направлений. Стационарные станции мониторинга были запущены в эксплуатацию в 1999 году и нуждаются в обновлении. Эту работу уже начали — в 2023 году Комитет приобрел и установил 9 новых станций мониторинга, в 2024 — 10 станций. Город растет, расширим и сеть стационарных автоматических станций, чтобы к 2026 их количество увеличилось с 25 до 30», — рассказывает председатель Комитета по природопользованию Александр Герман.
«Мобильная лаборатория крайне оперативна и чрезвычайно эффективна. Если какой-то параметр вызывает вопросы или в среде есть что-то необычное, она может делать скрининг и в обычной лаборатории уже будут определять нужные вещества или больший спектр. Это экономит время. Мобильная аналитика в России развивается мегатемпами, через пару лет такие автомобили еще больше параметров весьма точно смогут отслеживать в реальном времени», — заключает эксперт по химическим загрязнениям природных сред и отходам проекта «Земля касается каждого» Алексей Киселев.
Качество воздуха в Петербурге
По данным Комитета по природопользованию, за 2023 год наибольший уровень загрязнения диоксидом азота определили на станциях в Центральном и Калининском районах. Среднегодовая концентрация составила — 0,6 ПДКс.г., в периферийных районах — 0,8 ПДКс.г. В докладе отметили наибольшие загрязнения оксидом азота в Выборгском, Василеостровском, Фрунзенском, Красногвардейском, Калининском и Невском районах, и также оксидом углерода в Петроградском, Василеостровском и Калининском районах. Это может быть связано с влиянием выбросов теплоэнергетики и выбросами автомобилей. Актуальные данные о состоянии воздуха можно отслеживать самостоятельно на сайте.
Куда обращаться при обнаружении неприятного запаха?
При появлении неприятного запаха петербуржцы могут круглосуточно обратиться в Мобильную экологическую дежурную службу (МЭДС) по телефону 8 (812) 417-59-36. Заявку поставят в план при формировании графика передвижной лаборатории. Если обнаружат какие-то нарушения, заявителю расскажут, что делать дальше: в какой орган власти обращаться, как правильно написать заявление.
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