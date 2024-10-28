В Петербурге появились новые мобильные лаборатории мониторинга качества воздуха. Как они работают? В каких районах больше всего загрязнений?

Как в Петербурге анализируют качество воздуха

В городе есть 25 автоматических станций и три передвижных лаборатории, которые следят за качеством воздуха. Принцип работы у них одинаковый: пробоотборное устройство на крыше забирает воздух и поставляет его в газоанализатор, который исследует состав пробы и выдает результат на экран монитора. Мобильная станция с помощью навигатора привязывает точки отбора к координатам с указанием времени. Далее специалисты формируют протокол исследования. При наличии нарушений информацию в тот же день передают в надзорные ведомства, например, в Росприроднадзор, Роспотребнадзор и природоохранную прокуратуру. «Если выявлен факт превышения предельно допустимой концентрации загрязняющего вещества и установлено, что объект негативного воздействия подлежит региональному надзору, Комитет принимает соответствующие меры», — уточняет ведущий специалист отдела экологического мониторинга Евгений Бородин.

Отличие мобильных лабораторий от стационарных в том, что они могут выезжать на конкретную точку по заявке и измерять больше параметров качества воздуха. Для сравнения автоматические станции определяют всего 21 параметр: углерода оксид, диоксид азота, озон, аммиак, дигидросульфид, бензол, стирол и другие. Передвижные лаборатории — 29 компонентов. В октябре власти Петербурга закупили три новые, что способны распознать 140 компонентов: от метилацилата до метиламмиака.

«У новых мобильных лабораторий предусмотрена возможность проведения измерений с электропитанием от встроенных аккумуляторных батарей. Раньше нам приходилось вытаскивать генератор, чтобы делать замеры. Это создавало некий дискомфорт и шум, а значит работать ночью было невозможно. Сейчас мы имеем возможность измерять качество воздуха в любое время суток в бесшумном режиме», — добавляет Евгений Бородин.