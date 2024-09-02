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Экология

В Петербурге заработало приложение SharingMap для шеринга ненужных вещей

Сервис, который практикует reuse, предлагает не выбрасывать ненужные вещи, а передавать их тем, кто действительно в них нуждается, или забрать нужные бесплатно. Авторы проекта постепенно планируют подключить все населенные пункты России.

Shutterstock.com (klyaksun)

По статистике, до 85% купленных вещей ежегодно отправляются на свалки, а около 17 млн тонн продуктов выбрасывается (по данным ВШЭ и Росстата). При этом 12,7% от всего населения России живут за чертой бедности, а значит, не всегда могут позволить себе покупку даже базовых вещей.

Приложение SharingMap помогает шерить вещи: можно отдавать ненужное или забирать нужное бесплатно. Оно уже есть в магазинах приложений GooglePlay и AppStore. До этого сервис функционировал только в Москве, но теперь доступно и жителям Петербурга. Авторы проекта постепенно планируют подключить все населенные пункты России.

«Наши пользователи — это обычные люди, которые что-то хотят отдать или взять. Но мы заинтересованы в сотрудничестве с компаниями-производителями и благотворительными фондами, чтобы помочь им найти друг друга», — отметили разработчики приложения.

В SharingMap есть такие категории как «Одежда», «Для дома», «Для детей», «Для животных», «Еда». На данный момент запустили первую версию приложения, в которой пользователи могут разместить объявления и отдать ненужные вещи. Сейчас идет работа над созданием нового функционала — разделов «Возьму», «Возьму на время» и «Совместное пользование».

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