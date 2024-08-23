Шесть новых экотроп откроют в Петербурге и Ленобласти за три года

Маршрут между особо охраняемыми природными территориями (ООПТ) «Гладышевский» и «Линдуловская роща» планируют запустить уже в 2025 году. За это же время собираются благоустроить экотропу «Шесть озер» протяженностью 45 километров, которая соединяет Петербург и Ленобласть.
Как рассказали в пресс-службе администрации Ленинградского региона, шесть новых экотроп появятся в Петербурге и Ленобласти. До 2030 года собираются открыть три новые особо охраняемые природные территории — в Сестрорецких дюнах, Тарховском лесопарке и Белоострове. Ожидается, что их запустят в ближайшие три года.
Всего в Ленобласти в рамках региональной программы «Тропа 47» сейчас есть 47 природных маршрутов. Из них 44 экотропы проходят полностью по особо охраняемым природным территориям, остальные три — частично.
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