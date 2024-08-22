В Гатчине появится новый экотехнопарк

Как сообщили в пресс-службе администрации Ленобласти, сам объект будет представлять из себя индустриальный парк. В планах использовать часть инфраструктуры экотехнопарка для вовлечения в хозяйственный оборот вторсырья. Новые изделия будут получать из переработанных старых шин, пластиковых и стеклянных бутылок и контейнеров.

«Реализация проекта экотехнопарка направлена на развитие экономики замкнутого цикла — одной из инициатив социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года», — рассказали в пресс-службе.

По данным Российского экологического оператора, экотехнопарк займет территорию в 8 га, где разместятся производства резидентов, осуществляющих свою деятельность по направлениям обработки, утилизации, производства продукции из вторсырья.