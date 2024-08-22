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Экология

В Гатчине появится новый экотехнопарк

Завод появится на территории Гатчинского муниципального округа в границах санитарно-защитной зоны уже существующего полигона «Новый Свет-ЭКО». Сам объект будет представлять из себя индустриальный парк. Здесь будут перерабатывать отходы: старые шины, пластиковая и стеклянная тары.

Пресс-служба администрации Ленинградской области

Как сообщили в пресс-службе администрации Ленобласти, сам объект будет представлять из себя индустриальный парк. В планах использовать часть инфраструктуры экотехнопарка для вовлечения в хозяйственный оборот вторсырья. Новые изделия будут получать из переработанных старых шин, пластиковых и стеклянных бутылок и контейнеров.

«Реализация проекта экотехнопарка направлена на развитие экономики замкнутого цикла — одной из инициатив социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года», — рассказали в пресс-службе.

По данным Российского экологического оператора, экотехнопарк займет территорию в 8 га, где разместятся производства резидентов, осуществляющих свою деятельность по направлениям обработки, утилизации, производства продукции из вторсырья.

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