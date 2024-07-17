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В Петербурге появятся два новых заказника в Курортном районе

Новые особо охраняемые зоны займут территорию более 243 тысяч квадратных метров. Они получат названия «Сестрорецкие дюны» и «Тарховский».

Shutterstock.com (Tsuguliev)

Как сказано в постановлении на сайте Смольного, заказники появятся на территории Курортного района и займут более 243 тысяч квадратных метров. Новые охраняемые зоны будут называться «Сестрорецкие дюны» и «Тарховский». Первый будет занимать площадь 54 га и охватит собой территорию с природными древними дюнами, сформировавшиеся еще в период существования Литоринового моря (8 тыс. — 3 тыс. лет назад).

Заказник «Тарховский» почти на 189 га разместят на берегу Финского залива у Приморского шоссе. В нем под охрану возьмут черноольховые и хвойные леса с многочисленными старинными соснами, елями и дубами.

Новые заказники создают, чтобы сохранить уникальную природную среду и обеспечить благополучия животного мира города, сказано в проектах постановлений.

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