В Петербурге появятся два новых заказника в Курортном районе

Как сказано в постановлении на сайте Смольного, заказники появятся на территории Курортного района и займут более 243 тысяч квадратных метров. Новые охраняемые зоны будут называться «Сестрорецкие дюны» и «Тарховский». Первый будет занимать площадь 54 га и охватит собой территорию с природными древними дюнами, сформировавшиеся еще в период существования Литоринового моря (8 тыс. — 3 тыс. лет назад).

Заказник «Тарховский» почти на 189 га разместят на берегу Финского залива у Приморского шоссе. В нем под охрану возьмут черноольховые и хвойные леса с многочисленными старинными соснами, елями и дубами.

Новые заказники создают, чтобы сохранить уникальную природную среду и обеспечить благополучия животного мира города, сказано в проектах постановлений.