Из ядовитого борщевика будут делать экотопливо

Проект по переработке борщевика в биотопливо разработала компания ООО «Лайфтех». Как рассказал глава организации Рашид Исмаилов, после того как у задумки появится финансовое обоснование, экосовет будет рекомендовать его областному правительству для выделения из бюджета Ленобласти финподдержку в размере до 60 млн рублей. При этом общая стоимость проекта оценивается в 300 млн рублей.

«Мы склоняемся к поддержке, но перед финансированием проекта необходимо получить обоснованную финансовую модель. <…> После этого будет дана рекомендация правительству Ленобласти о рассмотрении вопроса по финансированию проекта», — рассказал Исмаилов «Ведомостям».

По словам руководителя компании Павла Козбана, первую опытную установку по переработке борщевика с помощью сорбента уже запустили в Гатчинском районе. Из сока борщевика извлекают спирт, а из жмыха получается сырье для производства бытового древесного угля. Инвестиции в объеме 300 млн рублей требуются для выхода на промышленную переработку.

«Проект может окупиться в течение трех месяцев, но речь идет о сезонном предприятии», — прокомментировал он. Однако Козбан отметил, что проект можно масштабировать на другие регионы, ведь борщевик занимает порядка 1 млн га.