Личный опыт: я живу возле мусорного полигона

Полигон «Северная Самарка» во Всеволожском районе является одним из самых крупных в Ленобласти. Мусорная гора занимает больше 30 га земли: с 1974 по 2019 год на полигоне на нем было накоплено 26,5 млн кубометров отходов. Для сравнения: строительный объем «Лахта Центра» составляет 2 млн кубометров. Два года назад полигон официально исключили из территориальной схемы по обращению с отходами, то есть туда больше нельзя возить коммунальные отходы, но можно промышленные. Тем не менее, по словам местных жителей, периодически близлежащие населенные пункты охватывает неприятный запах. «Собака.ru» поговорила с собственницей дома в Южной Самарке Еленой Смирновой о жизни в двух километрах от полигона и попытках добиться его закрытия.
Я — многодетная мама. Наша семья живет круглогодично с 2008 года в Южной Самарке. В двух километрах от дома по прямой расположен полигон. Изначально это была строительная свалка, неприятностей она не доставляла. В 2016 году собственник полигона ЗАО «Промотходы» захотел расширить площадь, провели общественные слушания. Местные жители съездили на экскурсию, где увидели огромную гору мусора вровень с лесом — и высказались против. В итоге «Северная Самарка» не прошла государственную экологическую экспертизу, расширить полигон не смогли.
Через год губернатор Ленобласти Александр Дрозденко и экс-губернатор Петербурга Георгий Полтавченко заключили соглашение, по которому твердые коммунальные отходы из Петербурга можно увозить и складировать в области. Тогда же закрыли полигон в Новоселках, принимавший треть отходов города, из–за отзыва лицензии Росприроднадзора. Ближайший крупный к нему полигон был как раз Северная Самарка, куда и направили большую часть твердых бытовых отходов.
Уже в конце 2019 года оттуда регулярно стал доносится неприятный запах. Сначала мы его ощущали один-два раза в неделю по утрам. Постепенно выбросы свалочного газа участились: были днем, ночью, несколько раз в неделю. Бывали настолько сильные выхлопы, что запах проникал даже в дом с закрытыми окнами. С 2020 года у меня стабильно каждую неделю болит голова. Думаю, это напрямую связано со свалочным газом. Обращалась к врачу, но он лечит симптомы, а потенциальная причина уже не в его компетенции.
Параллельно мы объединились с сотнями жителей близлежащих населенных пунктов, писали жалобы во всевозможные инстанции. Роспотребнадзор проводил периодические проверки, но замеры в основном не показывали превышения вредных веществ. Думаю, здесь стоит учесть, что с девяностых годов в России сильно повысили нормы содержания в воздухе формальдегида, диоксида азота и метилмеркаптана, характерных для выбросов мусорных полигонов. Вероятно, именно поэтому во время проверок не выявляют ничего критичного, а превышения — это, наверное, уже совсем критическая ситуация вроде массовых отравлений.
Обращались в Прокуратуру, Следственный комитет, но дело особо не двигалось. В 2020-м, как и год ранее, Росприроднадзор выявил, что полигон исчерпал свою вместимость. Были найдены на территории свалки отходы 3–4-х классов опасности. За эти нарушения организации выписали штраф 50 тысяч рублей. До вспышки ковида жители активно сотрудничали со СМИ — полигон получил большой резонанс. Думаю, отчасти благодаря этому в начале января 2022 года «Северную Самарку» исключили из территориальной схемы по обращению с отходами, то есть туда не могут больше возить твердые коммунальные отходы (ТБО), можно только промышленные. Правда, несмотря на то, что официально ввоз ТБО под запретом, вспышки неприятного запаха периодически возникают.
Еще в прошлом году у владельца полигона ЗАО «Промотходы» истек срок аренды земли. Администрация Колтушского поселения как арендодатель должна была уведомить об этом «Промотходы» и договор бы расторгли, а так его продлили автоматически. Сейчас идут судебные заседания по расторжению договора.
Все тяжбы долго длятся и непонятно, чем закончатся. Мы не переезжаем, так как это для нас самая удобная локация для проживания. Наша семья достаточно много сил и денег вложила в участок. Условно мы можем продать дом за 10 млн рублей, но равнозначное жилье за эти деньги не приобрести. Похожее стоит от 15 млн и выше. Дополнительной суммы для переезда у нас нет.
Вся эта ситуация с полигоном, конечно, кардинально поменяла отношение к экологии — я начала больше разбираться в экологическом законодательстве, разделять отходы. Удалось организовать на участке многофракционный сбор. Сначала вызывала экотакси из Всеволожска, но нередко из-за большого количества заказов машина не приезжала. И я поняла, что сортировать отходы, когда возле дома нет соответствующей инфраструктуры, тяжело. В итоге отказалась от большей части фракций, но стабильно сортирую пластик, так как рядом с участком для него есть специальный контейнер.
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