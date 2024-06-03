Личный опыт: я живу возле мусорного полигона

Я — многодетная мама. Наша семья живет круглогодично с 2008 года в Южной Самарке. В двух километрах от дома по прямой расположен полигон. Изначально это была строительная свалка, неприятностей она не доставляла. В 2016 году собственник полигона ЗАО «Промотходы» захотел расширить площадь, провели общественные слушания. Местные жители съездили на экскурсию, где увидели огромную гору мусора вровень с лесом — и высказались против. В итоге «Северная Самарка» не прошла государственную экологическую экспертизу, расширить полигон не смогли.

Через год губернатор Ленобласти Александр Дрозденко и экс-губернатор Петербурга Георгий Полтавченко заключили соглашение, по которому твердые коммунальные отходы из Петербурга можно увозить и складировать в области. Тогда же закрыли полигон в Новоселках, принимавший треть отходов города, из–за отзыва лицензии Росприроднадзора. Ближайший крупный к нему полигон был как раз Северная Самарка, куда и направили большую часть твердых бытовых отходов.