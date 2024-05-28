Сразу 17 (!) видов рисков и ущерб в 780 млрд рублей в год: в Смольном назвали последствия изменения климата для Петербурга

Как пишет «Деловой Петербург» со ссылкой на председателя КГА Юлию Киселеву, при разработке регионального плана адаптации к новым климатическим условиям перечислили 17 рисков в связи с глобальным изменением климата.

План региональной адаптации рассчитан до 2050 года. Среди принятых в рамках плана мерах — развитие «водно-зеленого каркаса», создание лесопаркового зеленого пояса, сохранение экологического потенциала лесов, расширение системы берегозащиты Петербурга.

В разработке регионального плана участвовали специалисты геологического Института Карпинского. Начальник отдела региональной геоэкологии и морской геологии института Дарья Рябчук рассказала, что город сталкивается с несколькими рисками. В частности, абразия береговой зоны, наводнения, затопления и подтопления, а также русловые деформации.

«В акватории Финского залива широко развиты газонасыщенные осадки, наши исследования показывают, что метан из донных отложений поступает в водную толщу, а это приводит к деформациям поверхности дна, что в свою очередь может представлять потенциальную опасность для подводных коммуникаций, газопроводов и т. д., а выходящий в атмосферу метан способствует увеличению парникового эффекта», – отметил исполняющий обязанности руководителя Центра морской геологии, литогеодинамики и минерагении осадочных бассейнов того же института Игорь Неевин.

По расчетам, Петербург может потерять от климатических изменений порядка 780 млрд рублей в год. При этом суммарные затраты бизнеса и домохозяйств на приспособление к изменению климата могут быть выше, чем у города. Здесь речь идет о реконструкции сетей, промышленных площадок, адаптации зданий к экстремальным погодным условиям и при строительстве.