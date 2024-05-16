Начало мая в Центральной России стало самым холодным за время наблюдений! Как так получилось? И почему таких рекордов будет больше?

«За всю историю наблюдений» — это за сколько?

Алексей Кокорин, климатолог: Когда говорят о том, что такой температуры не было «за всю историю наблюдений», то имеется в виду с середины XIX века, когда на большей части Земного шара начались регулярные наблюдения за погодой. В Петербурге это, к примеру, произошло в 1841 году, когда была организована Главная геофизическая обсерватория.

Это не значит, что нам совершенно неизвестно, что было на Земле до этого. У нас есть довольно надежные методы реконструкции климата более отдаленного от нас прошлого. Очень наглядно это можно, к примеру, делать по кольцам деревьев. Сейчас мы имеем понимание относительно погоды на планете за последние полторы тысячи лет.

Однако точность этого знания разная. Все-таки те же кольца деревьев могут нам сказать, какое было лето 300 лет назад: теплое или холодное, дождливое или засушливое. Но они не ответят на вопрос, какая погода стояла на дворе 10 мая такого-то года.

У нас есть отдельные записи, посвященные каким-то выдающимся аномалиям. К примеру, после наполеоновских войн в Европе, грубо говоря, три года не было лета, погода была холодной и очень сырой. Но это отрывочные данные. Поэтому температурные рекорды отсчитывают с середины XIX века — за это время у нас есть надежные ежедневные записи, которые позволяют говорить, что так жарко или так холодно в этот день за время ведения этих журналов еще не было.