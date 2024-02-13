Биоразлагаемые презервативы и стеклянные секс-игрушки: как заниматься сексом экологично?

По оценкам ООН ежегодно в мире производят около 10 миллиардов презервативов, большинство из которых попадают на свалки, поскольку не могут быть переработаны из-за наличия латекса и химикатов в составе. Многие все чаще задаются вопросом: может ли секс быть экологичным? Безопасно ли для здоровья использовать эколубриканты, биоразлагаемые презервативы и секс-игрушки из натуральных материалов, а главное — поможет ли это окружающей среде? «Собака.ru» попыталась разобраться в вопросе вместе с экспертами.
Может ли секс быть экологичным?
Сначала экоактивисты советовали принимать душ вдвоем, использовать экологичное белье, зажигать свечи вместо электричества или использовать энергосберегающие лампочки. Для некоторых людей вести экологически чистую сексуальную жизнь означает выбирать смазки, игрушки для взрослых, простыни и презервативы, при производстве которых причиняется минимальный вред планете, считает ученая по вопросам экологической устойчивости Аденике Акинсемолу.
Презервативы — это, наверное, единственная вещь, использование которой экоактивисты не советуют сокращать. Продукт одноразовый, чаще всего изготовлен из не биоразлагаемого синтетического латекса или полиизопрена, полиуретана. Большинство латексных презервативов обрабатывают казеином, побочный продукт животного происхождения, полученный из козьего или коровьего молока, поэтому они автоматически не могут быть веганскими.
Сегодня в секс-шопах или в интернет-магазинах можно найти биоразлагаемые презервативы из натурального латекса без различных химических веществ в составе, которые не тестировались на животных: Sustain Natural, GLYDE, Einhorn, Sir Richard’s, Green Condom, Fair Squared, HANX, JONNY. Вместо казеина используют растительное связующее. При этом если у вас нет компостера или компостной кучи на заднем дворе частного дома, куда можно этот презерватив отправить разлагаться, пользоваться такими контрацептивами бессмысленно, так как на свалке он будет лежать с остальным мусором, отмечает эксперт по химическим загрязнениям природных сред и отходам проекта «Земля касается каждого» Алексеей Киселев. Кроме того, компании Durex или Trojan тестируют свою продукцию на животных.
«Важно понимать, что при всех преимуществах для экологии, ни веганские, ни биоразлагаемые презервативы не являются гипоаллергенными. Если у человека есть непереносимость латекса, презервативы из этого материала ему все равно не подойдут — вне зависимости от типа дополнительных компонентов в составе. В этом случае решением проблемы станет покупка изделий из синтетического материала, например полиизопрена. Исключение составляют те люди, у которых аллергическая реакция возникает не на сам латекс, а на казеин. Здесь веганские презервативы действительно могут оказаться выходом: можно будет спокойно пользоваться латексным изделием и не опасаться насчет аллергии», — считает сексолог, психотерапевт СМ-Клиники в Санкт-Петербурге Антон Волков.
Безопасно ли пользоваться «зеленым лубрикантом»?
Сегодня есть бренды, которые позиционируют себя как веганские и экологичные марки: на водной основе, не тестируются на животных, а упаковка полностью перерабатывается. Например, смазки Sliquid, но ее не так легко найти сейчас в России. Есть и другие альтернативы вроде Hot Bio Sensitive, Viamax Organic Glide, Ёska — лубриканты на водной основе, состоят из растительных компонентов. В то же время остается вопрос: если продукт изготовлен без тестирования на животных, насколько он качественен и безопасен для человеческого организма? Эксперты советуют протестировать эколубрикант на себе. Лучше сначала купить маленький пробник заинтересовавшей смазки и нанести ее на кожу на запястье или на сгибе локтя. Если человек почувствует какие-то неприятные ощущения, жжение, появится раздражение или смазка впитается слишком быстро, лучше отказаться от продукта.
Как выбрать более экологичную секс-игрушку и куда сдавать ее на переработку?
Карманные мастурбаторы из пористых материалов или игрушки-пробники вроде мини-версии вакуумных стимуляторов Satisfyer — это одноразовые вещи, соответственно, они не могут быть экологичными. Секс-игрушки из термопластичного эластомера или геля и вовсе накапливают вредные бактерии, поэтому опасны не только для окружающей среды, но и экологии.
Полностью перерабатываемые секс-игрушки массового распространения на мировом рынке пока не получили, хотя эксперименты в этом направлении ведутся, рассказывает сексолог, психотерапевт СМ-Клиники в Петербурге Антон Волков. Самыми экологичными секс-девайсами считают изделия из стекла и неокрашенного металла — их можно сдать в пункты приема материалов. «Для здоровья они тоже вполне безопасны, если, конечно, за ними правильно ухаживать и следить за состоянием игрушки. С точки зрения восприятия и ощущений — такие игрушки подойдут не всем. Например, стекло и металл дольше нагреваются, а дерево может быть тактильно не самым приятным и возбуждающим», — подчеркивает Антон Волков.
Независимо от материала и функций девайсы принимают некоторые секс-шопы: Play Partner, «Лавка Фрейда», «Казанова 69». Эти проекты договорились с производителями и передают им предметы для утилизации. Предварительно игрушки необходимо вымыть, дезинфицировать и сложить в непрозрачный пакет. Маски и ремни можно отдать в секонд-хенд. Если живете в Москве — в социальный проект «Чемодан».
«На мой взгляд, оптимальным вариантом по соотношению цены и качества остается медицинский силикон. Он является полностью биосовместимым и практически не вызывает аллергических реакций. Медицинский силикон относится к непористым материалам, а значит на поверхности игрушек не копятся бактерии или другие вредоносные микроорганизмы. За такими изделиями проще ухаживать, а еще они достаточно долговечные и устойчивые к повреждениям, что в конечном счете важно и для экологии», — заключает Волков. При этом те производители, которые указывают, что их изделие изготовлено из класса медицинского силикона, тестируют материал на животных, чтобы получить соответствующий класс. В целом, лучше отдавать предпочтение перезаряжаемым секс-гаджетам, а также девайсам из сертифицированных материалов, которые прослужат вам долго. Некачественные товары быстро ломаются, кроме того, могут вызвать аллергию или воспаления.
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