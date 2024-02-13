Биоразлагаемые презервативы и стеклянные секс-игрушки: как заниматься сексом экологично?

Может ли секс быть экологичным?

Сначала экоактивисты советовали принимать душ вдвоем, использовать экологичное белье, зажигать свечи вместо электричества или использовать энергосберегающие лампочки. Для некоторых людей вести экологически чистую сексуальную жизнь означает выбирать смазки, игрушки для взрослых, простыни и презервативы, при производстве которых причиняется минимальный вред планете, считает ученая по вопросам экологической устойчивости Аденике Акинсемолу.

Презервативы — это, наверное, единственная вещь, использование которой экоактивисты не советуют сокращать. Продукт одноразовый, чаще всего изготовлен из не биоразлагаемого синтетического латекса или полиизопрена, полиуретана. Большинство латексных презервативов обрабатывают казеином, побочный продукт животного происхождения, полученный из козьего или коровьего молока, поэтому они автоматически не могут быть веганскими.

Сегодня в секс-шопах или в интернет-магазинах можно найти биоразлагаемые презервативы из натурального латекса без различных химических веществ в составе, которые не тестировались на животных: Sustain Natural, GLYDE, Einhorn, Sir Richard’s, Green Condom, Fair Squared, HANX, JONNY. Вместо казеина используют растительное связующее. При этом если у вас нет компостера или компостной кучи на заднем дворе частного дома, куда можно этот презерватив отправить разлагаться, пользоваться такими контрацептивами бессмысленно, так как на свалке он будет лежать с остальным мусором, отмечает эксперт по химическим загрязнениям природных сред и отходам проекта «Земля касается каждого» Алексеей Киселев. Кроме того, компании Durex или Trojan тестируют свою продукцию на животных.

«Важно понимать, что при всех преимуществах для экологии, ни веганские, ни биоразлагаемые презервативы не являются гипоаллергенными. Если у человека есть непереносимость латекса, презервативы из этого материала ему все равно не подойдут — вне зависимости от типа дополнительных компонентов в составе. В этом случае решением проблемы станет покупка изделий из синтетического материала, например полиизопрена. Исключение составляют те люди, у которых аллергическая реакция возникает не на сам латекс, а на казеин. Здесь веганские презервативы действительно могут оказаться выходом: можно будет спокойно пользоваться латексным изделием и не опасаться насчет аллергии», — считает сексолог, психотерапевт СМ-Клиники в Санкт-Петербурге Антон Волков.