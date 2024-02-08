Губка для мытья посуды содержит в 200 тысяч раз больше микроорганизмов, чем сиденье унитаза. Это правда? Чем заменить?

Опасна ли она для здоровья?

Обычная губка может быть в 200 тысяч раз грязнее, чем сиденье унитаза, и содержать более 362 вида бактерий, вызывающих сильные инфекционные заболевания, считает Роспотребнадзор. Изделия накапливают и могут переносить все виды вредных бактерий, включая кампилобактер, сальмонеллу, стафилококк, кишечную палочку и листерию — что чревато легкими или тяжелыми инфекциями кишечника и кожи. Кампилобактеры живут на губках в течение суток и при попадании в организм могут вызвать инфекционную диарею, спазмы, боли в животе, лихорадку, тошноту и рвоту. Например, сальмонелла может быть на губках более семи дней, а если пластиковое изделие не отжать эти бактерии будут на поверхности в более высоких концентрациях, чем на сухих использованных губках.

Кроме того, обычные губки содержат микропластик. Пока у научного сообщества недостаточно данных, чтобы однозначно подтвердить его прямую опасность на здоровье человека. В любом случае исследователи больше склонны верить в его негативное влияние. Микропластик может попадать в организм человека через дыхательные пути и, возможно, угнетать функцию почек, воздействовать на эндокриную и репродуктивные системы, вызывать злокачественные новообразования.