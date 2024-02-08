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Экология

Губка для мытья посуды содержит в 200 тысяч раз больше микроорганизмов, чем сиденье унитаза. Это правда? Чем заменить?

Еще моете посуду пластиковой губкой? Кажется, зря. На ее поверхности может быть около 362 различных видов вредных бактерий, вызывающих кишечные инфекции. «Собака.ru» вместе с экспертом по химическим загрязнениям природных сред и отходам проекта «Земля касается каждого» Алексеем Киселевым разбирается, какой эффект пластиковая губка оказывает на окружающую среду и какие есть более экологичные альтернативы. 

Как обычная губка для посуды влияет на экологию?

Губки разлагаются на свалке больше 200 лет. Обычно их рекомендуют менять раз в неделю, чтобы не допускать скапливания болезнетворных бактерий. Получается, в год условно один человек может использовать примерно 52 губки, за пять лет — 260, за 10 — 520, за 70 — 3640. Большинство кухонных губок изготавливают из комбинации непригодной для вторичной переработки древесной целлюлозы и пластмасс, полученных из нефти, таких как полипропиленовые волокна. Обычно они содержат микропластик, который загрязняет океан и задерживается в окружающей среде. В 2020 году было опубликовано первое полевое исследование о влиянии микропластика на почвенную фауну. Ученые отмечают: загрязнение земли микропластиком привело к уменьшению видов, живущих в почве и поддерживающих ее плодородие. Другие эксперты считают: крошечные фрагменты пластика могут содержать и переносить болезнетворные организмы и влиять на здоровье и функции почвы: например, дождевые черви строят свои норы по-другому, когда в почве присутствуют частицы пластика. 

Mykolastock / Shutterstock

Опасна ли она для здоровья?

Обычная губка может быть в 200 тысяч раз грязнее, чем сиденье унитаза, и содержать более 362 вида бактерий, вызывающих сильные инфекционные заболевания, считает Роспотребнадзор. Изделия накапливают и могут переносить все виды вредных бактерий, включая кампилобактер, сальмонеллу, стафилококк, кишечную палочку и листерию — что чревато легкими или тяжелыми инфекциями кишечника и кожи. Кампилобактеры живут на губках в течение суток и при попадании в организм могут вызвать инфекционную диарею, спазмы, боли в животе, лихорадку, тошноту и рвоту. Например, сальмонелла может быть на губках более семи дней, а если пластиковое изделие не отжать эти бактерии будут на поверхности в более высоких концентрациях, чем на сухих использованных губках.

Кроме того, обычные губки содержат микропластик. Пока у научного сообщества недостаточно данных, чтобы однозначно подтвердить его прямую опасность на здоровье человека. В любом случае исследователи больше склонны верить в его негативное влияние. Микропластик может попадать в организм человека через дыхательные пути и, возможно, угнетать функцию почек, воздействовать на эндокриную и репродуктивные системы, вызывать злокачественные новообразования.

Как обезопасить себя? Есть ли альтернативы обычным губкам?

Роспотребнадзор рекомендует менять пластиковые губки не реже одного раза в неделю, тщательно их промывать и отжимать. Хранить их в открытой емкости, в сухом месте. При возникновении неприятного запаха изделие сразу стоит выбросить. Не вытирать губками столешницы — можно заменить на бумажное полотенце или дезинфицирующие салфетки.

Более идеальный вариант — пользоваться губками, подлежащими компостированию. Такие изготавливают из целлюлозы, грецкого ореха, джута, люффы. Чаще всего можно приобрести в экомагазинах или в интернет-магазинах типа Ozon. 

Алексей Киселев

Эксперт по химическим загрязнениям природных сред и отходам проекта «Земля касается каждого»:

«Самое распространенное приспособление для мытья посуды – пластиковая губка – не выдерживает никакой критики. Она недолговечная, сделана из пластика, не перерабатывается, разлагается сотни лет и является рассадником бактерий. Альтернатив таким губкам много, и вы точно сможете подобрать наиболее подходящий для себя вариант:

  • Ветошь. Ненужные тряпочки есть в любой квартире. Будут служить долго, а после использования можно выстирать и сдать на переработку. Не для всех такой вариант удобен, к тряпочкам надо приноровиться.
  • Металлические мочалки. Справятся даже с сильным загрязнением. Долговечны. Не подходят для деликатных поверхностей.
  • Натуральные губки и мочалки из джута, сизали, люфы. Джутовую можно связать самостоятельно, а люфу просто отрезать от большой человеческой мочалки. Полностью разлагаемые и компостируемые. Служат не меньше месяца. Рекомендуют раз в неделю заливать кипятком, чтобы не размножались бактерии.
  • Жесткие и мягкие деревянные щетки с натуральной щетиной. Помогают избежать контакта рук с водой и моющими средствами. Удобны для очистки посуды от остатков пищи перед тем, как поставить в посудомойку. Можно использовать и для ручной мойки».
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