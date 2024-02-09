В Минприроды пообещали Земле еще «10 тысяч лет тепла». А что будет дальше? Новый Ледниковый период? Что будет с человечеством?

Почему говорят, что Земле остается «10 тысяч лет тепла»?

Это, конечно же, условная цифра. Она основывается на наших знаниях о том, что происходило на планете раньше. Последние 8 климатических циклов неплохо изучены, то есть мы примерно представляем, что происходило с климатом планеты на протяжении последних 800 тысяч лет. Мы знаем, как все на планете менялось.

За это время были длинные ледниковые периоды и относительно короткие межледниковые — то есть на графике [средних температур] получается такая несимметричная кривая. Более того, переходы от холодного периода к теплому случаются относительно резко, в то время как переход от межледниковья к ледниковому периоду происходит очень плавно.

К примеру, при переходе от последнего ледникового периода к нашему межледниковью, которое называется голоцен, климат менялся по геологическим меркам очень быстро. Но надо понимать, что «быстро» в данном случае — это сотни и тысячи лет. Это не сравнить с сегодняшней скоростью глобального потепления, когда изменения происходят буквального у нас на глазах.

Переход к холодному периоду, повторюсь, происходит еще медленнее. Поэтому если мы представим себе людей, которые будут жить через 10 тысяч лет, то они не смогут почувствовать этих изменений непосредственно на себе. Снижение температуры будет незаметным в течение человеческой жизни. Поэтому вряд ли кто-то тогда скажет: «О, сегодня у нас начался новый ледниковый период».