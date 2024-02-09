В Минприроды пообещали Земле еще «10 тысяч лет тепла». А что будет дальше? Новый Ледниковый период? Что будет с человечеством?

Относительно теплый климат на Земле продлится еще около 10 тысяч лет — такую цифру в конце января озвучил министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов. После этого межледниковье — период, когда средняя температура на планете находится на сравнительно высоком уровне, — подойдет к концу. Что будет после — Новый Ледниковый период? Сможет ли его пережить человечество? По просьбе «Собака.ru» на эти вопросы отвечает ведущий научный сотрудник Арктического и антарктического научно-исследовательского института Алексей Екайкин.
Почему говорят, что Земле остается «10 тысяч лет тепла»?
Это, конечно же, условная цифра. Она основывается на наших знаниях о том, что происходило на планете раньше. Последние 8 климатических циклов неплохо изучены, то есть мы примерно представляем, что происходило с климатом планеты на протяжении последних 800 тысяч лет. Мы знаем, как все на планете менялось.
За это время были длинные ледниковые периоды и относительно короткие межледниковые — то есть на графике [средних температур] получается такая несимметричная кривая. Более того, переходы от холодного периода к теплому случаются относительно резко, в то время как переход от межледниковья к ледниковому периоду происходит очень плавно.
К примеру, при переходе от последнего ледникового периода к нашему межледниковью, которое называется голоцен, климат менялся по геологическим меркам очень быстро. Но надо понимать, что «быстро» в данном случае — это сотни и тысячи лет. Это не сравнить с сегодняшней скоростью глобального потепления, когда изменения происходят буквального у нас на глазах.
Переход к холодному периоду, повторюсь, происходит еще медленнее. Поэтому если мы представим себе людей, которые будут жить через 10 тысяч лет, то они не смогут почувствовать этих изменений непосредственно на себе. Снижение температуры будет незаметным в течение человеческой жизни. Поэтому вряд ли кто-то тогда скажет: «О, сегодня у нас начался новый ледниковый период».
Тогда что же будет через 10 тысяч лет?
На планете постепенно будет понижаться температура. На самом деле она уже это начала делать. Пик нашего межледниковья был пройден примерно 6 тысяч лет назад, после него климат на планете потихоньку становился холоднее. По идее, если бы все развивалось естественным путем, то температура и сейчас продолжала бы снижаться, время от времени колеблясь под влиянием циклов солнечной активности и крупных извержений вулканов.
В результате через 10 тысяч лет на Земле стало бы существенно холоднее, но, опять же, речь идет о считанных градусах или даже десятых долях градуса. На севере и в крупных горных системах вроде Альп начали бы постепенно нарастать ледники. Увеличивался бы ледяной щит Антарктиды.
Климат стал бы более холодным и сухим — что не очень подходит широколиственным лесам. Поэтому ландшафты на планете постепенно менялись бы. Расширялись бы зоны тундры, менялись бы зоны пустынь. Стал бы появляться характерный для ледникового периода тип ландшафта, который называют тундростепь (сейчас на планете он почти не представлен).
В северных районах изменения были бы еще более заметны — скандинавский ледник начал бы движение к Петербургу. Сказать, как именно выглядел бы климат в районе города, сложно. Страшно фантазируя, можно предположить, что он был бы ближе к современной арктической зоне, но ледник сюда еще не добрался бы.
Когда похолодание достигло бы пика?
Как я уже говорил, колебания температур происходят неравномерно. Температура сначала резко растет, а потом очень медленно снижается. Поэтому графики ледниковых периодов и межледниковий иногда называют «зубьями пилы». Те тоже сначала медленно идут вниз, а потом быстро наверх.
Поэтому самые суровые условия на планете наблюдались бы к концу нового оледенения, то есть через 70–80 тысяч лет. Что могло бы произойти к этому времени? Если мы возьмем за аналогию прошлый ледниковый период, то на месте Петербурга был ледник толщиной 2 км.
Такой новый ледниковый период станет концом человечества?
Вовсе нет. На самом деле для человечества ничего страшного не происходило бы. Наши предки кроманьонцы пришли в Европу 40–50 тысяч лет, в самый разгар прошлого оледенения. Это не помешало им занять континент, на котором к тому времени жили неандертальцы — исконные жители Европы.
Большая часть Европы тогда была покрыта ледником, там был совсем другой ландшафт. Не было никаких широколиственных лесов, повсюду — довольно холодная тундростепь. И все это не помешало древним людям основать нашу цивилизацию. В будущем подобные изменения не должны были бы помешать ее сохранить — у человечества было бы даже больше времени приспособиться.
Массовых вымираний на планете также не происходило бы. Вообще, даже сам термин «массовое вымирание» не употребляют применительно к нашей эпохе — плейстоцену — которая длится последние 2,6 млн лет. Предыдущее такое событие (массовое вымирание) на Земле произошло 66 млн лет назад, когда погибли динозавры. Конечно, чередование ледниковых периодов и межледниковий сопровождается вымиранием некоторых видов — мы все помним пример мамонтов, саблезубых тигров и шерстистых носорогов, — но это не носит совсем глобального характера.
А как же глобальное потепление?
Оно является ключевым фактором, из-за которого сценарий наступления нового ледникового периода можно считать довольно условным. Как я говорил, под воздействием естественных факторов планета должна была бы сейчас остывать, но этого не происходит. Потому что антропогенный фактор перевешивает все естественные — такие как вулканизм, солнечная активность и так далее. В атмосфере накопилось такое количество углекислого газа, при котором новое оледенение просто не может наступить.
Но это, конечно, если мы говорим о ситуации сейчас. Через 10 тысяч лет — если мы представим, что наша цивилизация к тому времени сохранится — люди должны научиться обходиться без ископаемого топлива, и концентрация СО2 в атмосфере начнет снижаться.
Встает вопрос: а зачем, если это грозит новым Ледниковым периодом? Но проблема в том, что к нему мы как раз можем подготовиться, а вот стремительный климатический кризис, вызванный антропогенным фактором, не оставляет нам этого времени. Уровень моря поднимается на дистанции одного двух-поколений, а у вас на берегу стоит город. Как его передвинуть? Именно поэтому важно научиться регулировать уровень СО2 в атмосфере, чтобы создавать комфортные условия, потому что мы, конечно, не хотим, чтобы Петербург снесло ледником, но и не хотим чтобы его затопило океаном.
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