Чем опасны реагенты на дорогах? Разъедают лапы собак, вызывают дерматит и портят обувь

Чем посыпают улицы

Существует три основных типа антигололедных реагентов: химические, фрикционные (например, песчано-гравийная смесь, каменная крошка, песок) и комбинированные. Первый вид, как правило, бывает твердым и жидким — одни универсальные, вторые применяют только в сухую погоду и температуре не ниже -5 градусов.

Самый популярный вариант борьбы со льдом — песчано-соляная смесь. К плюсам можно отнести низкую стоимость и простоту использования. Но от него портится обувь, детали автомобилей. Более того, песок забивает ливневую канализацию и добавляет лишней грязи на улицах. Например, песчано-соляную смесь используют в Петербурге зимой. Правда, в этом году приоритет отдали минералу — к началу зимы, по информации от комитета по благоустройству, дорожные предприятия Петербурга закупили 144 тысячи тонн соли и 88 тысяч тонн песка. Еще в этом сезоне в городе начали использовать противогололедный реагент «Бионорд», который жители других городов оценили неоднозначно.

В целом большинство противогололедных реагентов, которые применяют в России, содержат хлорид натрия (NaCl) и хлорид кальция (CaCl2). NaCl — это обычная соль невысокой степени очистки, а CaCl2 — кальциевая соль соляной кислоты, известная как пищевая добавка Е509 (ее применяют при консервации овощей, например).