Чем опасны реагенты на дорогах? Разъедают лапы собак, вызывают дерматит и портят обувь

Реагенты зимой защищают прохожих от травм, а водителей – от ДТП. В состав этих смесей входит соль, которая хорошо топит лед, но при этом разъедает кожаную обувь и доставляет дискомфорт животным. В прошлом году 63% россиян выступили за отказ от использования реагентов и песка для борьбы со снегом. «Собака.ru» разобралась, действительно ли противогололедные смеси представляют угрозу для здоровья людей и животных и наносят вред окружающей среде или нет.
Чем посыпают улицы
Существует три основных типа антигололедных реагентов: химические, фрикционные (например, песчано-гравийная смесь, каменная крошка, песок) и комбинированные. Первый вид, как правило, бывает твердым и жидким — одни универсальные, вторые применяют только в сухую погоду и температуре не ниже -5 градусов.
Самый популярный вариант борьбы со льдом — песчано-соляная смесь. К плюсам можно отнести низкую стоимость и простоту использования. Но от него портится обувь, детали автомобилей. Более того, песок забивает ливневую канализацию и добавляет лишней грязи на улицах. Например, песчано-соляную смесь используют в Петербурге зимой. Правда, в этом году приоритет отдали минералу — к началу зимы, по информации от комитета по благоустройству, дорожные предприятия Петербурга закупили 144 тысячи тонн соли и 88 тысяч тонн песка. Еще в этом сезоне в городе начали использовать противогололедный реагент «Бионорд», который жители других городов оценили неоднозначно.
В целом большинство противогололедных реагентов, которые применяют в России, содержат хлорид натрия (NaCl) и хлорид кальция (CaCl2). NaCl — это обычная соль невысокой степени очистки, а CaCl2 — кальциевая соль соляной кислоты, известная как пищевая добавка Е509 (ее применяют при консервации овощей, например).
Как реагенты влияют на окружающую среду и можно ли это исправить?
Химические реагенты на дорогах смешиваются с другими веществами. Например, автомобильные покрышки выделяют значительное количество углерода и серы, вступает в реакцию антикоррозийное покрытие днища машины с хлоридами натрия и кальция. Эта смесь попадает в окружающую среду и негативно воздействует на нее. Под воздействием хлоридов земля уплотняется, что приводит к деградации почвы и ухудшения жизни микро- и макроорганизмов (червей, грибов, низших растений). Кроме того, это усиливает коррозию металлов (трубопроводов, свай домов, металлической арматуры), что может привести к порче объектов подземных коммуникаций и зданий.
Снизить негативное влияние химических реагентов на экологию можно, но для этого важно соблюдать правила содержания дорог в зимнее время, считает химик, научный журналист, автор книги «Яды: вокруг и внутри» Сакина Зейналова. Необходимо вовремя убирать и вывозить подтаявший снег на специальные полигоны, снегоплавильные пункты (ССП). В Москве и в Петербурге, например, после плавления снега воду обязательно очищают перед сливом в коллекторы. «В результате работы очистных сооружений происходит гашение солей и реагентов, их собирают, чтобы они тоже не попадали в сточные воды», — подчеркивает директор АНО «Зеленая цивилизация» Дмитрий Федоров.
Могут ли реагенты негативно воздействовать на здоровье животных и человека?
Владельцы собак знают: соли, входящие в состав антигололедных реагентов, раздражают кожный покров и приводят к болезненным ощущениям при ходьбе у питомцев. Выходом из ситуации являются специальные ботинки или воск, который образует водоотталкивающую пленку и защищает не только от реагентов, но и мазута, а также смягчает подушечки лап.
Бытует мнение, что противогололедные реагенты могут вызвать аллергическую реакцию у человека. Но эта тема научного подтверждения не имеет, считает пульмонолог, аллерголог-иммунолог СМ-Клиники в Санкт-Петербурге Эльвира Давлятова. «Знаю, что многие считают: из-за реагентов у жителей больших городов массово обостряется астма, бронхит и другие хронические заболевания. Однако на практике никакого всплеска числа пациентов с подобными диагнозами с приходом зимы медики не наблюдают. Для обострения заболеваний дыхательных путей человек должен целенаправленно вдыхать большое количество содержащихся смести вредных веществ, причем с близкого расстояния», — говорит эксперт.
«В теории противогололедные средства могут стать причиной контактного аллергического дерматита. Именно поэтому сотрудники дорожных предприятий при работе с реагентами используют перчатки. Только в этом плане такие составы не отличаются от любых других химических веществ — кислот, солей, щелочей, которые есть в бытовой химии. Более того, сам по себе контакт с реагентом не гарантирует развития дерматита: для этого у человека должна быть предрасположенность к аллергии на тот или иной компонент смеси», — считает она.
Гипотетически смесь испарений реагентов во время таяния снега и дорожной пыли может раздражать слизистую оболочку глаз, что у аллергиков может повышать риски нежелательных реакций. «И в этом случае химические вещества играют далеко не первостепенную роль. Гораздо больший вред организму наносят выхлопы от машин или соседство с промышленными предприятиями», — заключает Давлятова.
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